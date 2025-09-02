Nacho Sureda apuntó contra Juan Minujín: “Inseguro” y “Minugil”

La serie “En el barro” desató varias polémicas, pero entre los impensados cruces surgió el del actor Nacho Sureda, que apuntó contra Juan Minujín, reveló que lo apodó “Minugil” y el intérprete no tardó en responderle a su ex compañero de “El Marginal”, aunque lo desconoció y aseguró nunca “trabajaron juntos”.

En diálogo con Juan Etchegoyen, el artista que se puso en la piel de “Pantera” en la serie carcelaria con elenco masculino, se refirió al spin-off de la misma: “La ficción me gustó, me encantó que sumaran a Gerardo Romano, pero lo que me pareció de más fue la aparición de Minujín. Ya la gente no lo quiere ver, no aporta nada”.

Nacho Sureda cruzó a Juan Minujín y pidió resolverlo “arriba de un ring”

Ahí inició el conflicto, aunque como si fuera poco, Sureda profundizó: “En los Martín Fierro me lo crucé, le quise dar la mano y me dio un corte de rostro. Me ignoró y se fue. Me sorprendió porque yo tenía buena relación con él. Ahí entendí cómo era y me quedó esa espina clavada”.

“Él era el protagonista, pero el personaje que pegó fuerte fue el de Nicolás Furtado, y eso no le cayó bien. Después pasó lo mismo cuando la gente empezó a hablar de mi personaje. Son cosas que algunos no saben manejar”, añadió el actor.

“Jamás lo había dicho, pero me lo guardé mucho tiempo. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”, continuó el intérprete, antes de revelar que, en lo personal, había apodado a su par como “Minugil”, en un juego de palabras con el apellido del artista.

“Desde mi experiencia es un tipo inseguro. Además, en una entrevista dijo que odiaba a los perros y eso para mí dice mucho. También se pone en el papel de nacional y popular, pero después sale a defender cosas que no se sostienen. Yo preferiría que, si alguna vez hacemos un spin off juntos, sea arriba de un ring y lo resolvamos ahí”, concluyó Sureda.

Por su parte, Minujín contestó: “Ayer lo leí, me sorprendió porque no nos conocemos y nunca compartimos ningún proyecto juntos. No tengo mucho que comentar”. En cuanto al desconocimiento fue insistente y reiterativo, a pesar de que compartieron una producción de renombre.