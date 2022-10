Conocé a HLA, el cantante de Roca que conquistó el escenario de «Canta Conmigo Ahora»

Los seguidores del ciclo «Canta Conmigo Ahora», que conduce Marcelo Tinelli en El Trece, se vieron conmovidos por la participación del roquense HLA, tal como se presentó en el escenario, quien obtuvo un buen puntaje de parte de los reconocidos jurados del programa y pasó a próxima ronda.

Se trata de Héctor Luis Amigorena, de 34 años, quien hace algunos años decidió dedicarse a la música romántica y ya grabó cuatro discos. Además, radicado en Buenos Aires desde hace muchos años, obtuvo una nominación en los Premios Gardel.

El artista se había presentado para ser parte de la primera temporada del reality musical, que terminó hace pocas semanas con Nicolás Reyna como campeón, pero un complejo cuadro de salud lo sacó de la competencia.

«Fue como un Déjà vu hoy todo el día. No es la primera vez que estoy en este escenario. Iba a estar en el primer programa de la primera temporada, y por razones de salud y porque Dios quiso que no sea así, no estuve. Agradezco esta segunda oportunidad que me dan» indicó el muchacho.

Sin embargo, el escenario le dio revancha el último martes, donde HLA compitió contra el bonaerense Ger Casas y salió victorioso. Su rival cantó “Fly me to the moon”, de Frank Sinatra, con la que logró 67 puntos; mientras que el roquense optó por “Inolvidable”, de Luis Miguel, y consiguió que 82 de los 100 jurados le dieran el visto bueno.

De esta manera, y con muy buenos comentarios de los jueces, el roquense encontró un lugar en la próxima ronda.

“Tiene una voz diferente. Y él hace una cosa muy teatral” fue uno de los comentarios positivos que recibió de parte de Alma. «Para mi hay algo que o lo tenes o no lo tenes y vos si lo tenes, que es carisma» agregó Brian Lanzelotta.

Reviví la actuación de HLA en «Canta Conmigo Ahora»