Cris Morena fue reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña

La productora Cris Morena recibió este lunes un importante reconocimiento por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que la distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura por su aporte al entretenimiento argentino y su influencia en varias generaciones de jóvenes.

La ceremonia se realizó en el histórico Salón Dorado y reunió a familiares, artistas y exintegrantes de algunos de los proyectos más emblemáticos creados por la productora.

Una trayectoria que marcó a generaciones

El reconocimiento destaca una carrera de más de tres décadas en la televisión, la música y la producción artística. A lo largo de los años, Cris Morena impulsó exitosos ciclos que se transformaron en fenómenos culturales tanto en Argentina como en distintos países de América Latina y Europa.

Entre sus producciones más recordadas se encuentran «Júgate Conmigo», «Chiquititas», «Verano del 98», «Rebelde Way», «Floricienta», «Casi Ángeles», «Aliados» y, más recientemente, «Margarita».

Además de crear historias que marcaron a millones de espectadores, la productora fue responsable de la formación y lanzamiento de numerosos artistas que luego desarrollaron exitosas carreras en la televisión, el teatro y la música.

La presencia de figuras históricas y la emoción de la familia

Durante el acto estuvieron presentes reconocidas figuras vinculadas a su trayectoria, entre ellas Isabel Macedo, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Graciela Stefani.

También participaron sus nietos Azul, Franco y Valentín Giordano, hijos de la recordada Romina Yan, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La iniciativa fue impulsada por el diputado porteño Facundo Del Gaiso, quien promovió la distinción luego del éxito del Cris Morena Day, el multitudinario evento realizado en el Teatro Gran Rex que reunió a exintegrantes de Casi Ángeles y convocó a miles de fanáticos.

El cierre musical estuvo a cargo del elenco de Margarita

La ceremonia concluyó con un homenaje artístico protagonizado por los jóvenes actores de «Margarita», la última producción de Cris Morena, junto al coro de su academia musical «Otro Mundo».

Juntos interpretaron «Quiero una luz», una de las canciones más emblemáticas de su repertorio, en un cierre cargado de emoción que celebró el legado de una de las creadoras más influyentes de la televisión argentina.