Cris Morena reveló cómo fueron los años después de la muerte de Romina Yan y cómo se levantó

Cris Morena habló cómo fueron los años posteriores tras la muerte de Romina Yan, la actriz que cautivó al público infantil y que nació fruto de su relación con Gustavo Yankelevich. La productora reveló cómo lograr adelante.

“Cuando pasó lo de Romina fue un antes y un después total de todo”, contó durante una charla con Jey Mammon en “La Peña de Morfi”.

“Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando estoy cayendo o me levanta cuando estoy levantada. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones”, dijo Cris Morena.

También comentó que en medio de un dolor enorme, fue que escribió “todas las canciones del homenaje ViveRo que fue en 2019″.

El conductor le consultó cómo hizo para superar la muerte de su hija. “Hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo hace?”, quiso saber el conductor con respecto. “Como hice no sé. Como sobreviví no sé, porque estuve tres años muerta-del 2010 al 2013-, más allá de escribir y escribir estuve muy mal”, le respondió.

También reveló qué fue lo que la ayudó a levantarse. “Había nacido Inti, mi nieto más chico e hicimos un viaje con Sofía (Reca)- mujer de Tomás, hermano de Romina Yan- a Berlín y a Praga”, contó y agregó:

“En Berlín tuve una epifanía. Tenía la sensación de que todo cambiaba y empezaba a entender el ‘para qué’ porque el ‘por qué’ no te dice nada y no tiene una respuesta, en cambio el ‘para qué’ tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo”, relató.

Continuó diciendo que en ese viaje vio una ciudad que “vivió mucho dolor” y le hizo reflexionar: “Si Berlín con todo su dolor, su angustia y todos sus muertos, y su horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar. Lo hago por mis nietos, por mis hijos y porque amo la vida porque merezco seguir viviendo”, expresó.

El 12 de septiembre, cuando se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de su hija, la empresaria dejó un sentido homenaje en sus redes: