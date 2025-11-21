ESCUCHÁ RN RADIO
Crisis en El Trece: el rating de Tarde o Temprano encendió las alarmas

El magazine de Belén Ludueña acumula cuatro emisiones por debajo de los 2 puntos en El Trece y genera preocupación en la gerencia que encabeza Adrián Suar.

Redacción

María Belén Ludueña, pareja de Jorge Macri.

Tarde o Temprano, el magazine que conduce Belén Ludueña, debutó el 10 de noviembre en El Trece, pero a solo 10 días del estreno ya encendió las alarmas en la gerencia que lidera Adrián Suar, según confirmaron fuentes confiables a Agencia Noticias Argentinas.

Fuerte revés para Belén Ludueña: su programa no supera los 2 puntos

La esposa de Jorge Macri volvió a apostar a la TV abierta tras el fallido paso matutino de Mujeres Argentinas. El canal la reubicó en la tarde buscando mejorar los números, pero todo indica que el horario no era el problema.

En sus últimas cuatro emisiones, Tarde o Temprano no logró superar los 2 puntos de rating, diluyendo rápidamente la expectativa generada por el embarazo de Ludueña y dejando en evidencia que el programa no logra captar al público.


