Crisis en Facebook: la otra cara de la red Social

La novedad puede ser la plataforma, no el contenido. Desde 2005 hubo casi 200 ciberataques con patrocinio de 18 países, de los cuales 20 ocurrieron en 2016, señala Joseph Nye, profesor de Harvard, ex subsecretario de Defensa y presidente del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. El aumento es proporcional al uso de Internet: de 36 millones (el uno por ciento de la humanidad) en 1996 a 3.700 millones (la mitad de la humanidad) en estos días.

Los cargos por ciberataques no están claros en la Convención de Ginebra ni en el derecho internacional, admitió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Desde 2014, Edward Snowden, analista de seguridad norteamericano que difundió documentos secretos de la Agencia de Seguridad Nacional, vive exiliado en Rusia bajo el cobijo de Putin. Esos documentos detallaban programas de ciberataques de Estados Unidos contra gobiernos hostiles y aliados.

No sólo priman las cuestiones políticas, sino también las económicas. Varias compañías ganaron licitaciones en el exterior gracias a las filtraciones. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania le permitió a Lenin arribar a Rusia, dinamitar el régimen zarista y, en medio de la revolución bolchevique, quedar fuera de la guerra. Era la pretensión alemana. El colapso del sistema soviético instaurado en 1917 no fue consecuencia de una implosión. “La libertad funciona”, dejó dicho el ex presidente norteamericano Ronald Reagan. Funciona, pero también necesita colaboradores que no siempre juegan limpio.

(*) Periodista, dirige el portal de información y análisis internacional El Ínterin, y es columnista en la Televisión Pública Argentina.