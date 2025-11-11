Cristian Castro envuelto en rumores de separación: fue visto con una nueva mujer en Mendoza

El romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez volvió a quedar en el centro de la polémica, ya que, a una semana de haber anunciado su compromiso, el cantante mexicano fue visto en Mendoza acompañado por una mujer que no sería su prometida, y el video encendió los rumores de una nueva separación.

Mariela Sánchez habló tras el video de Cristian Castro con una fan: “Estoy muy triste”

La filmación fue difundida por Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, quien compartió las imágenes en sus redes sociales junto a un comentario que despertó curiosidad.

“Cristian Castro caminando por Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol. No entiendo nada, hace nada anunció su boda”, escribió la influencer.

Horas después de que el video se viralizara, Mariela Sánchez rompió el silencio a través de un audio que envió al programa Puro Show (El Trece).

Allí confirmó que se enteró por los medios de la situación y que Cristian había abandonado su casa días atrás.

“No sabía nada de esto. Me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Cristian se fue de casa hace cuatro días y me quedé helada con el video. A esa chica la vi en Carlos Paz cuando vino con el club de fans. Qué te puedo decir… estoy muy triste”, expresó la cordobesa conmovida.

El mensaje confirmó lo que muchos sospechaban: la relación, que parecía encaminada hacia el altar, volvió a romperse inesperadamente.

¿Quien es la mujer?

Según versiones cercanas al entorno del cantante, la mujer que aparece junto a Castro se llama Marcela, es oriunda de Formosa y trabaja en el Ministerio de Turismo de esa provincia. Además, lidera uno de los clubes de fans del artista en el norte argentino, lo que habría favorecido el contacto entre ambos.

Testigos aseguran que Marcela viajó a Córdoba días antes de la ruptura y que incluso se la vio llegando con varias valijas, dispuesta a quedarse por un tiempo. La coincidencia temporal entre su llegada y la separación alimentó aún más las especulaciones.

Hasta hace pocos días, Cristian y Mariela hablaban entusiasmados de su casamiento, que, según habían anunciado, se realizaría el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, el proyecto de boda parece haberse desmoronado en cuestión de días, las imágenes de Cristian caminando con otra mujer en Mendoza borraron de un plumazo el idilio romántico que venía mostrando la pareja.

Mientras los seguidores intentan descifrar si se trata de una crisis temporal o de una ruptura definitiva, Cristian Castro vuelve a protagonizar uno de esos giros inesperados que lo caracterizan.