Cristian Castro y su insólita filosofía: «No me gustó crecer, no me gusta trabajar»

La postura de Cristian Castro frente a la vida cotidiana ha vuelto a generar conversación, tanto en medios como en redes sociales. Recientemente, se viralizó una entrevista del año 2020 en la que comentaba su particular forma de disfrutar de su tiempo libre y lo aburrido que le resulta ‘ser adulto’ y volvió a despertar interés.

Cristian Castro y su visión sobre la adultez «No me gusta ser adulto»

Hace algunas semanas se viralizó un recorte de una entrevista a Cristian Castro en la que el cantante comentaba su particular forma de descansar. En esa ocasión (2020) el conductor del programa La Divina Noche, Dante Gebel, le preguntó: «Hoy no tenés concierto, hoy no es el día que cantás ¿qué hacés?», a lo que el cantante respondió contundentemente «Nada. Absolutamente nada»

Desconcertado, Gebel repreguntó a qué se refería con ‘nada’ y Cristian comentó: «A la gente le gusta decir que está ocupada (…) hasta en su perfil de WhatsApp te pone que están ocupados, que están en el gym (…) Yo no tengo nada que hacer» Comentó. El cantante aseguró que le quiere enseñar a la gente ‘a no hacer nada‘.

En esa misma entrevista, el cantante comentó sobre la vida adulta: «En mi cabeza yo tengo una adolescencia eterna. No me gusta ser adulto, no me divirtió crecer tanto y no se me hace tan divertido lo de los adultos. Entonces, me quedo mentalmente en los 13, 14, 15, 16 años, que fue muy divertido… hay mucha responsabilidad: pagos, estar al pendiente de mi carrera”

Aunque aseguró que vive de su trabajo, subrayó que lo hace únicamente para poder pasar mucho tiempo sin hacerlo, y así tener el dinero suficiente para disfrutar otras cosas de la vida: «De lo único que estoy preocupado en la vida es de no trabajar, porque no me gusta trabajar. No entiendo a la gente ‘workaholic’, me da mucho gusto por ellos, les aplaudo, pero yo no”, afirmó.

Cristian Castro reveló cómo hacer nada: «Es como no existir»

La filosofía de vida de Cristian Castro sorprendió al público y rápidamente se viralizó. El cantante se reconoce como fundamentalista de no hacer nada y en el programa Despierta América, fue consultado nuevamente por esta costumbre: “Es así como no existir, no estar en ningún lugar, pues nada, sencillamente estás en la nada, sobre todo estás pandémico”.

El cantante, lejos de retractarse, profundizó en su método para alcanzar ese estado de ‘no hacer nada’, una actitud que, según él, implica dejar la mente en blanco, casi como si se tratara de una prolongación del aislamiento vivido durante la pandemia: “Hacer nada es pensar, decir… sigo en pandemia, estoy en pandemia y ponerte en un estado inexistente, tu mente tiene que estar en un estado inexistente”.

Esta explicación, que provocó risas tanto en los conductores como en el propio cantante, refuerza la idea de que para él la inactividad es casi un arte, una forma de desconexión deliberada frente a la presión social por la productividad constante.

La viralización de las palabras de Cristian Castro ha puesto en el centro del debate la relación entre el éxito y la hiperactividad. El cantante no solo defiende su postura, sino que la promueve activamente a sus seguidores y allegados, a quienes les recomienda ‘no hacer nada‘.