El postre con crema, sin horno y de 3 ingredientes listo en 5 minutos, ideal para el café

Preparar un postre fresco y dulce, sin horno, con dulce de leche, nueces y crema chantilly es ideal para tenerlo listo en minutos y, poder retirarlo de la heladera para cortar y servir en el momento preciso de la tarde en los días cálidas de primavera.

Es un postre rápido y sencillo que no requiere del horno. Por eso, para quienes buscan un postre dulce, fresco y fácil de preparar, esta receta de tres ingredientes es la opción perfecta, porque, además no tener que cocinar, lo cual en primavera y más aún en verano, la cocina se mantiene fresca sin las altas temperaturas dentro de la casa, también se gana en economía al ahorrar gas.

Se trata del arrollado de dulce de leche. Otra ventaja es que se hace en apenas cinco minutos. La combinación de textura, sabor y frescura es un punto alto en este postre que resuelve la merienda en un instante.

¿Qué ingredientes lleva el postre?

Dulce de leche

1 kilo dulce de leche repostero.

Nueces picadas

250 gm.

Crema chantilly

300 cc.

Además de los tres ingredientes principales, de manera opcional, se puede añadir la cantidad necesaria de galletitas trituradas o cacao para darle más textura.

Paso a paso para preparar el arrollado de dulce de leche y nuez

Mezclar el dulce de leche con la crema

En un bol, mezclar el dulce de leche con la crema chantilly y, batir suavemente hasta lograr una mezcla homogénea y esponjosa.

Agregarlas nueces

Incorporar las nueces picadas a la preparación, mezclando con cuidado para mantener la textura cremosa. Las nueces aportan un contraste crocante que resalta el sabor del dulce de leche.

Rellenar el pionono

Una vez concluida la mezcla, se debe estirar el pionono, rellenarlo y, cuidadosamente volver a enrollarlo para, luego de colocarlo en una fuente, que puede ser de vidrio.

“Bañar” el pionono antes de llevar al frío

Según el gusto de quien lo prepara y pensando en los comensales, las opciones pueden variar. Algunas de ellas son:

Chocolate derretido. Grajeas de colores. Ralladura de chocolate blanco. Caramelo líquido. Nueces enteras o almendras fileteadas.

Llevar a la heladera durante una hora antes de servirlo

Llevarlo al frío durante aproximadamente una hora. Esto permite que el postre tome consistencia y se mantenga fresco.

Servir en recipientes individuales

Una vez listo, retirarlo del frío para cortarlo en porciones y servir en platos individuales.

Cinco razones de por qué elegir este postre:

Se prepara en solo 5 minutos.

No requiere horno.

Ideal para días calurosos de primavera.

Combina dulce, cremoso y crocante.

Fácil de servir en porciones individuales.

Este postre rápido y sin horno es ideal para sorprender a familiares y amigos en una tarde cálida. Con dulce de leche, nueces y crema chantilly, se convierte en un clásico dulce de la gastronomía que todos disfrutan.