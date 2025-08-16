Cuáles son los beneficios de beber un té de manzanilla todos los días

La manzanilla es considerada una de las hierbas más beneficiosas para el consumo. La misma contiene propiedades relajantes, antiinflamatorias y antiespasmódicas por lo que su infusión es muy consumida.

Cabe destacar que consumirla con frecuencia no presenta un peligro para las personas siempre y cuando no se exceda los límites. Es decir que no debes consumir más de tres tazas diarias.

Estos son los beneficios del té de manzanilla

La manzanilla es utilizada para conciliar el sueño y tratar problemas de insomnio. En cuanto a esto la ciencia ha manifestado que esta hierba en extracto, cápsula o infusión, puede mejorar la calidad del sueño, sin dar efectos adversos

Otro de los beneficios es que reduce la ansiedad y la depresión. Sin embargo, cabe destacar que no puede tratar las causas de un trastorno mayor, sino mejorar un poco los síntomas.

También es una hierba que ayuda al control de la azúcar pero reemplaza a los médicos por lo que siempre es importante consultar. Por último tenemos que mencionar que el té de manzanilla es seguro y efectivo para mejorar el bienestar de quienes padecen artritis, mastalgia y dolor menstrual.