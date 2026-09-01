Pincoya fue eliminada en el versus más picante de Gran Hermano 2026: quiénes siguen en carrera por la final

La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una de los versus más esperados y una salida de gran impacto. En una noche atravesada por la tensión y las expectativas, el juego dio un giro rotundo cuando Jennifer “Pincoya” Galvarini Torres tuvo que abandonar la casa por decisión popular.

Pincoya la nueva eliminada de Gran Hermano

En la 28° gala de eliminación de Gran Hermano, la placa se conformó por Charlotte Caniggia, Mariela Prieto, Pincoya y Yisela “Yipio” Pintos.

Cuando comenzó la emisión del lunes 31 de agosto, las jugadoras que se salvaron primero fueron Charlotte y Mariela con el 0.1 y 0.6%, respectivamente.

Días antes de la gala, Pincoya y Yipio le habían puesto punto final a la relación cordial que tenían dentro de la casa desde prácticamente el comienzo del reality. Las participantes se enfrentaron a los gritosen varias oportunidades y la uruguaya acusó a Solange Gómez Abraham de ser la responsable del quiebre en su relación.

Por su parte, la chilena terminó de alejarse de Yisela cuando esta no la defendió en el escándalo que generó la expulsión de Steffany “Campanita” Pereira.

Antes del mano a mano, Pincoya recibió el respaldo de Solange y Yanina Zilli, al que luego se sumaron Luana Fernández y Mariela. Del otro lado, Charlotte fue la única en bancar a Yipio, junto con el apoyo de los invitados Titi Tcherkaski y Sebastián Cola.

Del Moro reveló al público que se superó un récord en galas de Gran Hermano que no sean finales con más de 13 millones de votos registrados, y llegadas las 23.30 horas comunicó que la eliminada era Pincoya por haber recibido el 58.1% de los votos del público en la placa final. Por su parte, Yipio obtuvo el 41,9%.

Uno por uno, quiénes siguen en carrera en Gran Hermano

Tras el anuncio de Santiago del Moro sobre la eliminación de la chilena, la final se encuentra cada vez más cerca. Solo estas seis jugadoras continúan en competencia: