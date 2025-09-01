Cuánto cuesta ir a merendar a «Tegui», el nuevo local de Germán Martitegui
En los últimos días, el reconocido chef inauguró un nuevo café en Buenos Aires. Enterate acá cuáles son los precios y las diferentes propuestas del lugar.
El reconocido chef abrió un nuevo café en Buenos Aires y los precios ya generan diversos comentarios. Conocé acá cuánto cuesta comer en este nuevo local.
Germán Martitegui inauguró «Tegui», su nuevo local de café
Hace unos días, Germán Martitegui inauguró su nuevo local de café. Esta ubicado en el barro porteño de Recoleta y se llama «Tegui«. En este espacio se pueden encontrar clásicos argentinos, pero también se puede optar por pastelería y panadería francesa.
El espacio, con un gran ventanal hacia la vereda y mesas al aire libre, busca integrarse a la dinámica del barrio y convertirse en un punto de encuentro cotidiano.
Para el chef, este nuevo café representa un sueño personal: «Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante»
Cuánto cuesta ir a merendar a «Tegui», el nuevo local de Germán Martitegui
Germán Martitegui abrió un nuevo local de café. La carta de «Tegui Cafe» combina influencias francesas y locales, con una cuidada selección de bebidas calientes y frías, panificados artesanales y un completo menú de brunch. Además, en esta primera etapa del proyecto, el local se desarrolla en colaboración con la reconocida marca de ropa Lacoste.
Café
- Espresso: $3.500
- Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000
- Flat White / Iced Flat White: $5.000
- Cappuccino: $4.500
- Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000
- Submarino: $7.500
- Iced Latte: $5.000
- Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000
Dulces
- Croissant // medialuna: $3.000
- Budín: $4.000
- Alfajores artesanales: $5.000
- Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000
- Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000
- Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u
- Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000
Obleas
- Caja x2: $6.000
- Caja x6: $24.000
- Caja x12: $48.000
Brunch
- Rene’s Brunch (incluye un jugo, un café, un sándwich y un dulce a elección): $50.000
- Sándwiches individuales: $14.000
Comentarios