El reconocido chef abrió un nuevo café en Buenos Aires y los precios ya generan diversos comentarios. Conocé acá cuánto cuesta comer en este nuevo local.

Germán Martitegui inauguró «Tegui», su nuevo local de café

Hace unos días, Germán Martitegui inauguró su nuevo local de café. Esta ubicado en el barro porteño de Recoleta y se llama «Tegui«. En este espacio se pueden encontrar clásicos argentinos, pero también se puede optar por pastelería y panadería francesa.

El espacio, con un gran ventanal hacia la vereda y mesas al aire libre, busca integrarse a la dinámica del barrio y convertirse en un punto de encuentro cotidiano.

Una de las propuestas de Tegui Café.

Para el chef, este nuevo café representa un sueño personal: «Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante»

Cuánto cuesta ir a merendar a «Tegui», el nuevo local de Germán Martitegui

Germán Martitegui abrió un nuevo local de café. La carta de «Tegui Cafe» combina influencias francesas y locales, con una cuidada selección de bebidas calientes y frías, panificados artesanales y un completo menú de brunch. Además, en esta primera etapa del proyecto, el local se desarrolla en colaboración con la reconocida marca de ropa Lacoste.

Café

Espresso: $3.500

Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000

Flat White / Iced Flat White: $5.000

Cappuccino: $4.500

Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000

Submarino: $7.500

Iced Latte: $5.000

Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000

Dulces

Croissant // medialuna: $3.000

Budín: $4.000

Alfajores artesanales: $5.000

Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000

Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000

Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u

Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000

Obleas

Caja x2: $6.000

Caja x6: $24.000

Caja x12: $48.000

Brunch