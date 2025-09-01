Este domingo se vivió una gala muy especial en La Voz Argentina: el primer programa en vivo del reality show musical, que tuvo definiciones emocionantes. Conocé acá cómo quedó integrado cada equipo y quién fue el ganador del repechaje

La Voz Argentina: se definieron los equipos de Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad en el primer programa en vivo

La edición 2025 de La Voz Argentina tuvo su primer programa en vivo. Este domingo, el reality show musical de Telefe se emitió en vivo y tuvo grandes definiciones: el ganador del repechaje y los tres salvados por el público de cada equipo.

Este domingo cantaron los cuatro artistas elegidos por Karina «La Princesita» en «La Voz, el regreso«. En este nuevo programa, que tuvo 10 emisiones, los participantes eliminados tuvieron una segunda oportunidad con la quinta coach, quien escogió a los mejores para tener una nueva performance en el escenario principal.

Luego de las interpretaciones de cada uno, el público decidió al ganador del repechaje. Con más de 250 mil votos en total, el participante elegido por la gente fue el formoseño Leandro Colman. Además, el triunfador tenía el privilegio de elegir a su nuevo equipo. El cantante, después de pensarlo por algunos minutos, escogió ser parte del Team Miranda!.

Además, el conductor Nico Occhiato reveló quiénes fueron los artistas salvados por el público en cada team. Vale destacar que los tres participantes más votados de cada equipo pasaron a la siguiente ronda.

Este lunes comenzará la quinta etapa de La Voz Argentina: los rounds. Hasta el momento, lo único que se conoce de esta nueva etapa es que se enfrentarán entre sí todos los integrantes de cada equipo.

En total hay 33 participantes que buscan ser el ganador de la edición 2025 de La Voz Argentina. Cada team tiene ocho integrantes, a excepción de Miranda!, que tiene nueve ya que se quedó con Leandro Colman, el ganador del repechaje.

La Voz Argentina: el equipo de Lali

Valentino Rossi



Jaime Muñoz



Lola Kajt



Alan Lez



Rafael Morcillo



Giuliana Piccioni



Iara Lombardi



Nicolás Armayor

La Voz Argentina: el equipo de Luck Ra

Thomas Dantas



Nathalie Aponte



Lucas Barros



Emma Roach



Federico Mestre



Nicolás Behringer



Enrique y Tomás Olmos



Eduardo Desimone

La Voz Argentina: el equipo de Miranda!

Joaquín Martínez (Zapala, Neuquén)



Thomas Guzmán



Josué Cordero



Sofía Verna



Pablo Cuello



Emiliano Villagra



Eugenia Rodríguez



Aimel Sali



Leandro Colman (Ganador del repechaje)

La Voz Argentina: el equipo de Soledad