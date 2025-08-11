¿Cuántos huevos se consumen en Argentina per cápita? El récord histórico que se registró en 2025 

El consumo de huevos en Argentina alcanzó en el primer semestre de 2025 una cifra sin precedentes: 380 unidades per cápita, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA).

La producción totalizó 384 unidades por habitante (32 docenas), resultado de inversiones y prácticas sostenibles en el sector avícola.

Desde la entidad destacaron que este logro se alcanzó gracias al compromiso permanente de los productores con un esquema de trabajo sustentable y basado en buenas prácticas.

La incorporación de tecnología, la ampliación y construcción de nuevas granjas y la adopción de sistemas de manejo más eficientes fueron claves para impulsar la productividad.

Un semestre con cifras históricas

En total, la Argentina produce más de 18.000 millones de huevos al año, abasteciendo con eficiencia al mercado interno y exportando a más de 65 destinos.

Con cerca de 60 millones de gallinas ponedoras, la actividad genera más de 30.000 empleos directos e indirectos en 18 provincias, con una facturación que supera los US$2200 millones y exportaciones que rondan los US$ 50 millones.

El dato de magnitud es que en el país se producen 571 huevos por segundo.

A pesar de la fuerte demanda y de la suba de los insumos, CAPIA subrayó que los productores no trasladaron esos aumentos al precio final. Por el contrario, gracias al crecimiento de la oferta desde fines de abril hasta la actualidad, los valores pagados al productor han bajado entre un 20% y un 30%

Esta tendencia descendente se reflejó en el consumo: en muchos puntos de venta, la baja llegó rápidamente al consumidor final. Así, el precio promedio de un maple de 30 unidades pasó de $9000 en abril-mayo a $6500 en agosto.

El presidente de CAPIA, Javier Prida, sostuvo que este escenario es resultado de una estrategia productiva que combina inversión, eficiencia y compromiso social. “El compromiso innegociable con el país y con la mesa de los argentinos nos desafía a producir más, mejor y a precios accesibles, sin dejar de lado las buenas prácticas”, indicó.

La organización remarcó que, en un contexto de inflación y volatilidad económica, el huevo se mantiene como una de las proteínas más accesibles y completas en la dieta de la población. Con su alto valor nutricional y su competitividad en precios, el producto consolida su lugar en la mesa de los argentinos y fortalece la presencia de la Argentina como exportador en el mercado internacional.