Por qué aparecen los orzuelos y cómo tratarlos para una recuperación rápida

Los orzuelos, esos pequeños bultos rojos y dolorosos que aparecen en el borde del párpado, son más comunes de lo que se piensa y, aunque suelen ser benignos, pueden resultar muy molestos. Según especialistas, se originan cuando una glándula del párpado se inflama o infecta, generalmente por la bacteria Staphylococcus aureus.

¿Por qué aparecen los orzuelos?

El problema comienza cuando la glándula se bloquea y la secreción natural no logra salir. Esto genera una acumulación de grasa y células muertas que facilita la proliferación bacteriana, provocando enrojecimiento, dolor y, en algunos casos, pus.

Entre los factores que favorecen su aparición se encuentran el contacto de los ojos con manos sucias, el uso de maquillaje viejo o sin desmaquillar, la blefaritis, problemas de piel como la rosácea y la baja de defensas por estrés o mala alimentación.

Cómo prevenir los orzuelos y cómo tratarlos

Los oftalmólogos recomiendan una buena higiene de manos y párpados, evitar compartir maquillaje, tratar problemas crónicos del borde palpebral y mantener una alimentación equilibrada para fortalecer el sistema inmune.

En cuanto al tratamiento, la técnica más efectiva es la aplicación de compresas tibias. Se aconseja sumergir una gasa limpia en agua tibia, colocarla sobre el ojo cerrado durante 5 a 10 minutos y masajear suavemente el párpado para favorecer el drenaje. Este procedimiento debe repetirse entre tres y cuatro veces al día, siempre con compresas limpias para evitar reinfecciones.

Los especialistas advierten que nunca se debe exprimir el orzuelo y que, si persiste más de una semana, duele intensamente o afecta la visión, es fundamental consultar a un médico para descartar complicaciones.