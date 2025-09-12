Dale vida a tus ventanas y balcón: Verde en primavera, fresco en verano

La primavera es la estación ideal para renovar los espacios: el verde de las plantas no solo aporta belleza, sino que también mejora la calidad del aire y el bienestar en el hogar. Además, agregar macetas a las ventanas o al balcón puede aportar frescura cuando se acercan las temperaturas veraniegas. Por eso, te contamos tips para que tus espacios se vistan de verde esta primavera–verano.

Dale vida a tus ventanas y balcón: Verdes en primavera, fresco en verano

La primavera es la estación ideal para renovar los espacios exteriores y darle vida a ventanas y balcones. Apostar por espacios verdes no solo aporta belleza, sino que también mejora la calidad del aire y el bienestar en el hogar.

Para lograrlo, el primer paso es seleccionar plantas que se adapten al clima de la región en la que se vive y al espacio disponible que hay en la ventana y el balcón. Aromáticas como la albahaca, menta o el romero, pueden aportar una frescura única y un aroma exquisito.

Además, contribuir a la función deseada, también son útiles en la cocina, ocupan poco espacio y requieren cuidados sencillos. Otra opción son las plantas trepadoras o colgantes, que además de refrescar espacios, aportan la sensación de privacidad. Enredaderas como el jazmín se pueden cultivar en macetas con soporte, logrando un balcón más frondoso sin necesidad de gran espacio.

Para mantener estas plantas es fundamental incorporar un sistema de riego eficiente. Las regaderas automáticas o los vasos con mechas permiten ahorrar agua, especialmente durante los días más calurosos de primavera. Incluso el riego manual puede ser más eficiente si se hace temprano en la mañana o al atardecer.

Por último, mantener los espacios verdes requiere constancia y atención. Y para eso, es necesario podar, limpiar y revisar periódicamente el estado de las plantas. Todo garantiza que el espacio siga siendo un refugio natural y un ejemplo de vida sustentable durante toda la primavera.