Cómo renovar tu casa y llenarla de frescura esta primavera sin gastar de más

Con la llegada de la primavera, todo se transforma: la temperatura sube, el humor cambia y los hábitos también. Y el hogar no es la excepción. Decoradores coinciden en que esta estación es la oportunidad ideal para darle un aire fresco y alegre a la casa sin necesidad de realizar grandes gastos ni remodelaciones.

Trucos para darle un aire nuevo

Ordenar y dejar entrar el sol

El primer paso es deshacerse de lo acumulado durante el invierno. Ordenar, tirar lo que no sirve y abrir cortinas son claves para que la luz natural inunde los ambientes. Una limpieza profunda de ventanas, estores y persianas potenciará esa sensación de renovación.

Una entrada más atractiva

La puerta principal es la primera impresión del hogar. Limpiar los escalones, sacudir felpudos y alfombras, y repasar vidrios y picaportes son detalles sencillos que marcan la diferencia al recibir visitas.

Verde que te quiero verde

Las plantas naturales son protagonistas indiscutidas de la temporada. Reemplazar las viejas especies artificiales por flores frescas y macetas vivas aporta color, aroma y vitalidad a cada rincón.

Alfombras y accesorios de temporada

El cambio de estación también invita a renovar textiles. Guardar las alfombras de invierno y optar por versiones más livianas o de colores claros, así como actualizar accesorios y adornos con estampados primaverales, dará una sensación inmediata de frescura.

Aromas naturales para el hogar

El olfato también juega un papel central. Una opción económica y eficaz es crear aromas caseros: hervir clavo de olor, canela o pétalos secos a fuego lento perfumará la casa con fragancias cálidas y agradables.

Detalles que suman

Si la casa tiene chimenea, es momento de limpiarla tras el uso invernal. En tanto, los ventiladores de techo deben desempolvarse y ajustarse para acompañar los días más cálidos.

La primavera es la excusa perfecta para transformar la casa en un espacio más luminoso y vital. Con pequeños cambios, como reorganizar, sumar plantas, variar textiles o aprovechar la luz natural, se puede renovar la energía del hogar y recibir la estación más alegre del año.