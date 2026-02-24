Dalma y Gianinna cruzaron con dureza a Mauricio Macri por sus dichos sobre Diego Maradona 

La reaparición pública de Mauricio Macri con nuevas críticas hacia Diego Maradona generó un inmediato rechazo de Dalma y Gianinna, quienes salieron a responder con dureza en redes sociales. El conflicto se desató luego de que el exmandatario contara intimidades de su convivencia con el astro durante su etapa en Boca Juniors.

En sus declaraciones, describió esa relación como “muy traumática” y sugirió que el campeón del mundo atravesaba serios problemas con sus adicciones.

Los dichos de Macri que encendieron la polémica

Durante la entrevista, Macri repasó tanto episodios futbolísticos como personales. Mencionó que Maradona había errado “cinco penales consecutivos”. «Estaba tan mal con sus adicciones que el tipo no podía patear bien un penal», una frase que encendió la polémica de forma inmediata.

Además afirmó que, tras la salida de Héctor “Bambino” Veira, el propio Diego le propuso dirigir al equipo.

La furia de Dalma y Gianinna

Las hijas del ídolo no tardaron en recoger el guante. La primera en reaccionar fue Dalma, quien cuestionó que Macri siga hablando del Diez cuando ya no puede defenderse. La actriz sostuvo que tiene “material de sobra” para responderle, pero aclaró que por respeto no lo hará. Además, agregó que le resulta llamativo que haya quienes critiquen ahora a su padre cuando no se animaban a decirle esas cosas en persona.

Gianinna, en tanto, fue aún más directa y lanzó un mensaje con fuertes insultos hacia el exmandatario, al tiempo que defendió la figura de su padre y cuestionó a quienes no le dijeron en vida lo que pensaban.

Más tarde, Gianinna bajó un poco el tono de sus palabras y pidió disculpas a los hijos de Macri por el exabrupto, aunque ratificó su postura. Finalmente, cerró su descargo con una reivindicación emotiva hacia Maradona, asegurando que el ídolo “ya está en el cielo” pero sigue presente en la memoria de su familia.