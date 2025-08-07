Damas Gratis en Colombia: suspenden recital por batalla campal con un muerto y cinco heridos

Una violenta pelea entre barras de equipos de fútbol de Bogotá empañó la previa de un recital de Damas Gratis en Colombia. El enfrentamiento, ocurrido en la noche del miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, dejó un saldo trágico: una persona murió y al menos cinco resultaron heridas con armas blancas.

Pelea entre barras en recital de Damas Gratis en Bogotá: un muerto y múltiples heridos

El show, que era el cierre de la gira de la banda liderada por Pablo Lescano en el país, fue suspendido por las autoridades del recinto “por motivos de seguridad y para proteger a los asistentes y colaboradores”, según expresaron en un comunicado oficial. También informaron que el estadio fue evacuado “para garantizar el bienestar de todos los presentes”.

Las imágenes del incidente, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a grupos de barras enfrentándose con golpes, palos y navajas, en medio de una caótica escena dentro del estadio.

Tras la suspensión del recital, los disturbios continuaron en las inmediaciones del Arena. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el fallecimiento de una persona que, según información preliminar, habría sido atropellada durante los disturbios. “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto ni aceptado como normal”, afirmó en sus redes sociales.

🗞️ Un show de Damas Gratis en Colombia tuvo que cancelarse después de un enfrentamiento entre barras



La batalla campal habría dejado al menos un muerto y cinco heridos y múltiples destrozos en el Movistar Arena pic.twitter.com/U0ERCiMOhv — fefe (@fedeebongiorno) August 7, 2025

Además, el jefe de Gobierno capitalino adelantó que convocó a una reunión con los promotores del evento, representantes del estadio, el secretario de Seguridad y la Policía Metropolitana, con el fin de establecer responsabilidades.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un video explicando que “la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”, lo que obligó al ingreso de fuerzas especiales para controlar la situación. Detallaron que cinco personas fueron heridas con armas blancas y trasladadas a centros de salud.

“La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, concluyó el alcalde, mientras la investigación sobre los hechos ya está en curso.

Con información de TN