A pocos días del comienzo de diciembre, David Bisbal volvió a revolucionar las redes sociales con una divertida campaña publicitaria de Navidad. Esta vez, el cantante español dejó de lado los escenarios para protagonizar un anuncio que juega con una de las canciones más reconocidas de su carrera: Bulería.

Según informó el portal especializado Mercado Negro, la iniciativa pertenece a La Gula del Norte, una marca española de productos elaborados a base de surimi, que apuesta por transformar el popular tema musical en un particular himno navideño: Gulería, Gulería.

David Bisbal y la divertida historia detrás de Gulería

La campaña, desarrollada por la agencia Havas Creative España, recrea el funcionamiento de un departamento de marketing que tiene una ambiciosa misión: convencer a David Bisbal de modificar uno de sus mayores éxitos para promocionar un producto gastronómico.

A lo largo del anuncio, los responsables de la empresa despliegan una serie de estrategias para conseguir la aprobación del artista. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el cantante se muestra reticente a cambiar la letra de su emblemática canción.

Las conversaciones, las propuestas disparatadas y las expresiones de Bisbal se convierten en los grandes protagonistas de una historia que combina ficción, música y comedia.

Finalmente, el artista decide no interpretar la versión publicitaria, aunque permite que los integrantes del equipo lo hagan por su cuenta.

La publicidad navideña de David Bisbal que conquistó las redes sociales

La actuación del cantante generó numerosos comentarios positivos en las redes sociales, donde los usuarios destacaron su naturalidad y su capacidad para reírse de sí mismo.

Incluso, algunos espectadores manifestaron sus ganas de ver una segunda parte del anuncio para conocer cómo continúa la historia.

La nueva campaña da continuidad a la estrategia publicitaria que la marca inició en 2025 junto a Cristina Pedroche, cuando propuso que la presentadora luciera un vestido confeccionado con gulas durante las tradicionales campanadas de Año Nuevo.

David Bisbal y su particular vínculo con la Navidad

Esta no es la primera vez que el cantante español se convierte en protagonista de las celebraciones de fin de año.

En 2024 lanzó Todo es posible en Navidad, un álbum dedicado a estas fiestas, con el que exploró un registro diferente dentro de su extensa trayectoria musical.

Ahora, con Gulería, Gulería, Bisbal vuelve a demostrar su versatilidad artística y su sentido del humor, en una propuesta que busca instalarse entre las canciones más recordadas de esta Navidad.