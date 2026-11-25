Luis Caputo atribuyó la tensión financiera al "temor del mercado a que no esté Milei".-

En medio de la volatilidad financiera de los últimos días y tras la difusión de los indicadores oficiales de actividad económica, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a respaldar la solidez del programa fiscal y monetario del Gobierno nacional.

Según declaró Luis Caputo durante una entrevista concedida este miércoles 25 de noviembre 2026 a la señal televisiva A24, en diálogo con el periodista Antonio Laje, los registros económicos de agosto y septiembre muestran una tendencia de recuperación que deja un arrastre positivo hacia el cierre del año, al tiempo que atribuyó la cautela de los mercados financieros a factores estrictamente políticos vinculados con las expectativas electorales hacia 2027.

El funcionario sostuvo que la reciente apreciación del dólar respondió a un contexto internacional adverso, descartó que ese movimiento genere un impacto en la inflación y relativizó las advertencias sobre una eventual recesión técnica.

Qué dijo Luis Caputo sobre el dólar, la inflación y el riesgo de recesión en A24

Al analizar los últimos datos macroeconómicos y la dinámica cambiaria de la semana, el titular del Palacio de Hacienda planteó cuatro definiciones centrales sobre el rumbo de la economía argentina. Caputo afirmó que no le preocupa la suba reciente del tipo de cambio, explicando que el movimiento local acompañó la depreciación generalizada de las monedas emergentes frente a un escenario de crisis global, y remarcó que la robustez del programa económico evita un traslado automático a la inflación.

El ministro calificó la noción de «recesión técnica» como una definición arbitraria que no refleja la profundidad del proceso económico, señalando que la caída de julio obedeció a factores puntuales, como el aumento del gas, las lluvias y el impacto del Mundial, mientras que agosto y septiembre arrojaron números positivos.

El funcionario destacó que hoy el 50% de los usuarios continúa recibiendo subsidios tarifarios focalizados, aunque el volumen total de subsidios estatales se redujo, en el marco de una recomposición donde los servicios cuestan más y otros bienes bajaron respecto de etapas anteriores.

De cara a los próximos meses, Caputo subrayó la necesidad de continuar bajando impuestos, profundizar la desregulación, reducir el costo financiero y acelerar la inversión en infraestructura, valorando la convicción del presidente Javier Milei para sostener el rumbo sin alteraciones.

Las críticas de Luis Caputo a la oposición y su lectura sobre el temor del mercado

En el tramo político de la entrevista en A24, Luis Caputo vinculó el comportamiento reciente de los activos financieros con la incertidumbre electoral y apuntó directamente contra sectores de la oposición: