De la Patagonia al Monumental: Lali cerró su tour en la FNM 2026 y ya palpita sus conciertos en River

Lali ya no juega en las ligas del pop convencional; ahora juega en las de las leyendas. Este fin de semana, la «Disciplina» argentina le puso el broche de oro a su tour nacional con un marco que desafió cualquier estadística: 160.000 personas colmaron el predio de General Roca para la Fiesta Nacional de la Manzana.

Fue el cierre ideal para una gira que recorrió cada rincón del país y que ahora desemboca en su desafío más grande: el Estadio River Plate.

El show en el Alto Valle fue una explosión de energía roquera, alma pop y una puesta en escena que sirvió de ensayo general para lo que sucederá el 6 y 7 de junio.

El impacto de su regreso a los estadios es tal que Lali marcó un hito en la industria local: agotó las entradas para sus dos funciones en el Monumental en menos de siete horas, una velocidad de venta que muy pocos artistas en el mundo pueden ostentar.

Una a una, las ciudades que visitó Lali durante su gira nacional

El tour nació bajo el ala de su último lanzamiento, No vayas a atender cuando el demonio llama. Este álbum marcó un quiebre en su carrera, alejándose del pop plástico para abrazar un sonido más crudo y potente que arrasó en todas las provincias:

El inicio: El viaje arrancó con la adrenalina de los estadios Vélez Sársfield el 24 y 25 de mayo.

El viaje arrancó con la adrenalina de los estadios Vélez Sársfield el 24 y 25 de mayo. El mapa: De ahí, Lali no paró. Llevó su show a Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan y Mendoza.

De ahí, Lali no paró. Llevó su show a Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan y Mendoza. El tramo patagónico: Antes de llegar a Roca, la gira dejó su huella en Trelew, Comodoro Rivadavia y Neuquén, confirmando que el sur es territorio «Lalero».

Antes de llegar a Roca, la gira dejó su huella en Trelew, Comodoro Rivadavia y Neuquén, confirmando que el sur es territorio «Lalero». Cruzando fronteras: El fenómeno ya tocó suelo en Uruguay y España, con más destinos internacionales en el horizonte.

La cuenta regresiva hacia el Monumental

«Gracias por este cierre, Roca. Me llevo este pogo a los River que se vienen», lanzó la artista ante una marea humana que no paraba de corear sus nuevos hits.

Tras el éxito masivo en la Manzana, los ojos de la industria están puestos en el 6 de junio. Las dos fechas en River no son solo conciertos; son la coronación de un año de trabajo donde Lali demostró que se puede ser masiva manteniendo una identidad artística arriesgada. En junio, las 160.000 almas de la Manzana se multiplicarán en Núñez para sellar el hito más importante de su trayectoria.