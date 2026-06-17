De Pampita a Sofía Jujuy: los famosos que estuvieron en Kansas City para ver el debut de Argentina

Las celebridades argentinas dijeron presente en el debut de Argentina contra Argelia en la Copa del Mundo 2026 que se disputó anoche en el Estadio Kansas City, en Kansas, Estados Unidos.

Desde el fin de semana, los famosos aterrizaron en distintos puntos de Norteamérica para asegurar su lugar en el Mundial 2026: entre ellos, Miami, Nueva York y Kansas.

Pampita

A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró, orgullosa, su pase de media partner, indicando que iba a estar dentro del estadio como figura invitada.

Además, posó frente al Estadio de Kasas con una camiseta de Argentina personalizada con su nombre.

Agustina Gandolfo

La influencer y pareja de Lautaro Martínez se mostró camino a ver el partido en un vuelo privado, acompañada de su familia.

«Del aeropuerto a ver a papá sin escalas. Te extrañábamos mucho«, compartió una vez reunida con su esposo.

Zaira Nara

Al igual que Pampita, Zaira es otra de las modelos que estuvieron cubriendo el Mundial desde adentro de la cancha como colaboradoras de contenido. «Acreditación«, compartió en sus redes sociales.

Lola Latorre

La hija de Yanina Latorre y Diego Latorre viajó a Miami durante el fin de semana, y se mostró camino a Kansas City para presenciar el debut de Argentina en el Mundial: «Arrancó», escribió en sus redes.

La modelo lució un vestido con los colores albicelestes, en especial ocasión para la fecha.

Eva Bargiela

La modelo y pareja de Gianluca Simeone compartió una foto junto a su bebé vestidos con los colores de la bandera argentina.

Días atrás, Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini participaron, junto a miles de argentinos, en el banderazo en Kansas City.

Sofía Jujuy

La modelo y actriz también forma parte de la lista de creadoras de contenido que participarán del Mundial junto al streaming donde trabaja. Ayer, compartió una foto desde un barco junto a una remera personalizada con el sol de la bandera argentina.