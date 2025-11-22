“Siempre es triste despedirte”: Johnny Depp dice adiós a la Argentina

Luego de disfrutar unos días en el país, el reconocido actor de Hollywood Johnny Depp le puso fin a su estadía en Argentina. La confirmación de la partida del artista llegó a través de una historia de Instagram de Verónica Lozano, con quien mantiene una estrecha amistad.

“Siempre es triste despedirte”, escribió la conductora. En la imagen se ve al actor interactuando cariñosamente con su perro Copito.

En el Instagram oficial de la mascota de Lozano, se puede ver al perrito siendo acariciado por Depp, mientras que permanecía encima de sus piernas.

El actor visitó el país con el fin de promocionar su último film «Modigliani, tres días en Montparnasse«, participando de múltiples entrevistas con medios nacionales. Además, participó de una masterclass exclusiva en la Ciudad de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio y su amigo, Corcho Rodríguez.

Johnny Depp con la camiseta de Gimnasia

En una de sus visitas a La Plata, el actor sorprendió luciendo una camiseta del club Gimnasia y Esgrima La Plata.

Las imágenes fueron difundidas por el platero Nicanor Crotto, correspondientes a un encuentro que ocurrió entre ellos, donde le entregó a Depp un tirador fabricado por una talabartería de la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires.