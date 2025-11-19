Jorge “Corcho” Rodríguez abrió su atelier y exhibió sus obras a Johnny Depp y amigos íntimos

El empresario y marido de Vero Lozano, Jorge “Corcho” Rodríguez, inauguró su nueva muestra “On the Road. Searching for Utopia” en Villa Crespo, en un evento que tuvo como invitado especial al actor estadounidense Johnny Depp, quien visitó por primera vez el atelier del empresario y artista plástico. La presentación se realizó en la galería Little Red Door Gallery, donde Rodríguez exhibió su obra pictórica ante un reducido grupo de amigos y figuras del ambiente cultural.

El encuentro de Johnny Depp y Jorge “Corcho” Rodríguez en la inauguración de su muestra artística

La muestra fue curada por Julieta Ascar, reconocida directora de arte, escenógrafa y artista visual. Según detalló la curadora en el texto introductorio al que accedió Agencia Noticias Argentinas, el concepto central está inspirado en la célebre novela de Jack Kerouac:

“On the road es la brújula de esta exhibición: un territorio donde la pintura, la vida y el espacio narran un mismo viaje. Es un recorrido que avanza como un libro abierto, atravesando escenas que revelan el pulso inquieto del artista: siempre en movimiento, siempre en búsqueda”, expresó.

Durante la apertura, Rodríguez habló de lo que significa exponer públicamente su obra:

“Para mí es muy importante pasar una línea. Una cosa es pintar y otra colgar los cuadros y mostrarlos. Es como tocar canciones en una casa o hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que cualquier artista tiene que atravesar”, aseguró. El artista estuvo acompañado por su esposa, Verónica Lozano, y su hija Antonia.

En un texto escrito por él mismo, Rodríguez amplió el sentido de la muestra:

“Toda mi vida la he pasado en el camino, en moto, en auto, girando con amigos y muchas veces solo. Todos estamos en un viaje que nos sorprende con problemas, amores, traiciones y alegrías. Ese camino termina —o comienza— con nuestra muerte. Por eso estamos espiritualmente obligados a buscar la utopía, algo que quizá nunca alcancemos, pero que nos mantiene despiertos y en movimiento”, describió.

Antes de los agradecimientos, Rodríguez reveló que había pasado la tarde grabando música junto a Johnny Depp, con quien mantiene una estrecha amistad.

“Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me impulsa, es un gran acuarelista. Y también con mi hermano de distinta madre, Johnny, un gran artista que siempre me inspira cada vez que nos vemos”, dijo.

El artista también dedicó unas palabras a la reciente y cercana pérdida de Teresa Anchorena, destacada gestora cultural:

“No está más con nosotros pero está acá. Fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices. Una gran personalidad de la cultura argentina”, recordó emocionado.

Entre los invitados estuvieron Gaby Álvarez, Daniela Urzi, Guillermina Valdez, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Lula Bertoldi, Julieta Ortega, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Carlos Ott y la diseñadora y artista plástica Renata Schussheim, entre otras figuras del ambiente artístico.