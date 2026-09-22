Débora Bello habló por primera vez de su separación de Diego Torres: “No me la vi venir”

Después de 17 años de relación, Débora Bello recordó el impacto que tuvo el final de su historia con Diego Torres. La modelo contó cómo atravesó la ruptura, el desafío de empezar de cero en Miami y el acuerdo que logró construir con el cantante para criar a Nina, la hija que tienen en común.

A varios años de su separación de Diego Torres, Débora Bello decidió hablar con mayor profundidad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. La modelo reconoció que el final de la pareja la tomó completamente por sorpresa y que tuvo que reconstruirse tanto en lo personal como en lo profesional.

Bello y Torres estuvieron juntos durante 17 años, tuvieron a su hija Nina y se casaron en 2020. Sin embargo, a fines de 2021 llegó la ruptura, cuando ambos ya estaban instalados en Miami.

En una entrevista con Maite Peñoñori para el podcast Paren el Mundo, la modelo recordó aquel momento y reconoció que atravesar la separación implicó replantearse prácticamente todos los aspectos de su vida.

Débora Bello reveló cómo vivió la separación de Diego Torres

“Una separación obviamente es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, contó Bello.

Pero hubo un aspecto que hizo todavía más difícil aquel proceso: ella no esperaba que la relación terminara.

“Yo no me la vi venir, la verdad que no”, confesó al recordar la ruptura.

La separación no solamente implicó el final de su vínculo sentimental. Bello se había instalado en Estados Unidos como parte de un proyecto familiar y profesional compartido con Torres, por lo que de repente tuvo que preguntarse cómo continuar su vida lejos de la Argentina.

Empezar de cero en Miami

Antes de radicarse en Estados Unidos, Débora tenía una carrera desarrollada en la Argentina como modelo y conductora y trabajaba con distintas marcas.

Después de la separación llegó el momento de buscar nuevos caminos.

“Hay un momento en tu vida que decís: ‘Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué querés hacer realmente?’. Porque tenés que seguir”, explicó.

Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse en el mercado inmobiliario de Miami, donde actualmente trabaja como asesora e inversora, mientras continúa vinculada con la conducción y la moda.

Bello definió ese proceso como una especie de renacimiento: la necesidad de construir una vida propia en una ciudad a la que originalmente había llegado con un proyecto de pareja.

El papel fundamental de Nina durante la ruptura

En medio de ese proceso estaba Nina, la hija que Débora Bello y Diego Torres tuvieron juntos.

La modelo reconoció que uno de sus mayores desafíos fue atravesar su propio dolor mientras intentaba mantener la estabilidad de la entonces niña.

“En un momento tan vulnerable de tu vida, paralelamente tenés que ser una buena mamá. Tenés que estar entera para ella en un momento donde se te derrumba todo”, recordó.

La distancia con sus familiares y amigos de la Argentina hizo que los primeros meses fueran todavía más complejos. Sin embargo, Bello aseguró que la maternidad también se convirtió en uno de sus principales motores para seguir adelante.

Cómo es hoy la relación de Débora Bello y Diego Torres

Con el paso del tiempo, la relación entre Bello y Torres encontró otra dinámica.

La modelo reconoció que inmediatamente después de una separación resulta difícil encontrar equilibrio, especialmente cuando hay un hijo en común.

“Al principio todo es un equilibrio, un caos. Es doloroso y triste para los tres”, explicó.

Sin embargo, ambos consiguieron establecer un esquema de crianza compartida centrado en el bienestar de Nina.

“Cuando hay amor, realmente no hay egos”, sostuvo Bello.

Y agregó que, pese a que ya no sean pareja, ambos comparten una prioridad: acompañar a su hija.

“Nina está criada con mucho amor de mamá y de papá, aunque estemos separados”, afirmó.

Hoy, después de aquella ruptura que asegura no haber visto venir, Débora Bello permanece instalada en Miami, consolidó un nuevo camino profesional y logró reconstruir su vida. Una etapa que comenzó de manera inesperada y que, según contó, terminó obligándola a descubrir qué quería hacer por sí misma.