Demi Lovato se reunió con los Jonas Brothers y revivieron los clásicos de Camp Rock en un show sorpresa

Las ex estrellas de Disney cantaron los clásicos de Camp Rock y Camp Rock 2.

En una sorpresa que emocionó por completo a su público, los Jonas Brothers invitaron a Demi Lovato al escenario para interpretar algunos de los éxitos de Camp Rock. La reunión de las ex estrellas de Disney Channel generó la ovación de los presentes y se viralizó en redes sociales, generando nostalgia entre sus fans.

Demi Lovato se reunió con los Jonas Brothers y revivieron los clásicos de Camp Rock en un show sorpresa

Los hermanos volvieron a subirse al escenario con su gira estadounidense Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, donde reviven sus clásicos juveniles y algunas canciones de sus épocas de solistas. El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario perfecto para la inesperada visita de Demi, a 15 años del estreno de la segunda entrega de Camp Rock. 

Los músicos se unieron en el escenario para interpretar “This is me” y «Wouldn’t Change a Thing» con la misma pasión que lo hicieron durante la película, momento en el cual ambos eran pareja. 

Este encuentro vuelve a reanimar los rumores que circularon durante los últimos meses sobre una tercera entrega de Camp Rock, con el esperado regreso de Demi Lovato, Joe, Nick y Kevin Jonas a la pantalla de Disney. 

Esta noticia no fue desestimada debido a que la plataforma también estaría trabajando en el regreso de Hannah Montana, por el aniversario número 20 de la serie. Además de ya haber reunido a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el remake de Otro viernes de locos


Temas

Disney

jonas brothers

