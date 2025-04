El motivo por el que Mauro Icardi no se presentó a la audiencia de conciliación con Wanda Nara 

Wanda Nara y Mauro Icardi debían verse nuevamente cara a cara en la Fiscalía para una mediación por la denuncia penal que efectuó la mediática a raíz del penoso episodio ocurrido en el Chateau Libertador. Recordemos que ella había solicitado una medida de restricción que fue rechazada por un juez civil primero y ahora, se esperaba la ratificación de juez del fuero penal.

Por qué Mauro Icardi no se presentó a la audiencia de conciliación con Wanda Nara

Lo cierto es que la mediática llegó bien temprano a la fiscalía mientras que Icardi brilló por su ausencia y en su lugar, aparecieron Gonzalo Romero Victorica y Lara Piro, sus abogados. Fueron ellos los que se encargaron de explicarle a la prensa el motivo del faltazo de su defendido.

«No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce. Consideramos que con nuestra representación era suficiente y así fue», explicó Romero Victorica en «A la Barbarossa».

A partir de ahora, el Juez Circo se tomará un tiempo para decidir si hace o no lugar al pedido de restricción de Wanda, algo que Romero Victorica estima que rechazará: «Esperamos que así sea al menos para las nenas. Es necesario que pueda reencontrarse con las nenas».

Lara Piro reveló que Icardi está abatido por el hecho de no poder estar con sus hijas. «Está desesperado por reencontrarse con ellas, hace Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas y creer todo lo que una mujer dice es un arma de doble filo», cerró.