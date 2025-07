Diego Moranzoni se prepara para conducir en A24 tras su escandalosa salida de Crónica 

Diego Moranzoni estuvo en boca de todos luego de su escandalosa renuncia a Crónica en mayo y, tras enfrentar las acusaciones en su contra, regresó a la televisión.

Actualmente conduce ISPA, todo al revés en la pantalla de Net TV, +Moranza en +Radio 107.5, Ensobrados por Vale Todo Streaming y tiene nuevas propuestas.

Qué dijo Diego Moranzoni sobre la posibilidad de conducir en A24

En diálogo con Pablo Montagna y el equipo de Pasa Montagna (Radio Rivadavia / Domingos de 13 a 15), Diego Moranzoni se refirió a su presente, tanto laboral como personal, y confirmó que podría sumarse a A24.

«Nunca estuve mal, cuando salió todo este quilombo sabía que era mentira. Me costó irme de un canal donde estuve tantos años. Tendría que haberme ido antes, en Crónica no me querían, les molestaba», manifestó el conductor.

«Yo me defendí de lo que me acusaron, lo demás eran todas especulaciones. Expliqué cómo fue la situación. Sabía que era todo contra mí y se lo manifesté a las autoridades del canal», continuó Moranzoni, quien quedó en la mira luego de una denuncia pública por presunta estafa a una mujer en una colecta solidaria.

Recientemente, Montagna contó en las redes sociales que Diego iba a desembarcar en A24 los domingos, y el propio protagonista finalmente reveló: «Tuve una reunión, pero todavía no está confirmado, no avancé tanto».

Diego Moranzoni sobre el escándalo en Crónica TV: «Fuí muy generoso con el canal»

Respecto a si se arrepiente de algo relacionado a su paso por Crónica, se sinceró: «Sí. No cobré ningún feriado, les facturé durante 10 años y fui muy generoso con el canal, ellos no se portaron de la misma manera. Me arrepiento de haber cedido cosas. Yo les di un montón, y ellos también, pero en esta conmigo se equivocaron. El vínculo se terminó el día que renuncié. Ya está, doy vuelta la página».

Sobre su presente en Net TV, Moranzoni se explayó: «Estoy en ISPA, de 19 a 20 hs. No conocía mucho el canal, pero se ve un montón. Hace un mes que estoy y le agradezco a Diego Suárez Mazzea y Sebastián Beltrami, que fueron los primeros que me llamaron».

«Net es mucho más relajado, queremos que nos vaya bien, pero está todo para construir», sumó. Además adelantó que tendrá un nuevo desafío en la señal del grupo Perfil: «A partir del 2 de agosto voy a hacer un programa que se llama No es una noche más, los sábados de 23 a 00 hs, con famosos, tribuna y una banda en vivo».