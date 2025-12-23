Drama en la familia Messi: la hermana del 10 sufrió un grave accidente en Miami y postergó su boda

La familia del capitán de la Selección Argentina atraviesa días de profunda preocupación. María Sol Messi, la hermana menor de Lionel, protagonizó un fuerte accidente automovilístico en las calles de Miami tras sufrir una descompensación repentina mientras conducía. Aunque el impacto le provocó lesiones de gravedad, la diseñadora ya fue trasladada a la Argentina y se encuentra fuera de peligro.

Según trascendió, el cuadro clínico de María Sol es delicado, pero estable: sufrió la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, quemaduras y una lesión en la muñeca. Ante la magnitud del incidente, la prioridad absoluta de los Messi es su recuperación física y emocional, lo que obligó a tomar una decisión drástica sobre su futuro inmediato.

Boda Messi suspendida en Rosario

El accidente no solo sacudió la tranquilidad familiar, sino que alteró los planes más importantes de la joven. María Sol tenía todo listo para contraer enlace con Julián Arellano, entrenador de las inferiores del Inter Miami, el próximo sábado 3 de enero.

La ceremonia, que se iba a realizar en Rosario bajo un estricto hermetismo y con la presencia confirmada de Lionel y toda su familia, fue postergada de manera inmediata. Los preparativos para lo que prometía ser un evento íntimo y familiar quedaron en suspenso hasta que la diseñadora reciba el alta definitiva.

El hermetismo de la familia y el regreso al país

Celia Cuccittini, la madre de los Messi, rompió el silencio para llevar tranquilidad a los seguidores, aunque no ocultó su malestar por la difusión de la noticia. “María Sol está bien y ya está en Argentina”, confirmó, subrayando el deseo de su hija de mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, especialmente en un momento de tanta vulnerabilidad.

Hasta el momento, no se han brindado detalles técnicos sobre qué causó la descompensación al volante. La familia ha cerrado filas para acompañar a la diseñadora en su rehabilitación en Rosario, mientras esperan que la joven pueda retomar pronto los planes para el momento más esperado de su vida.