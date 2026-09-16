Duro revés para Mauro Icardi: se cayó una importante posibilidad para continuar su carrera en Europa

Mauro Icardi continúa sin club después de su salida del Galatasaray y recibió un nuevo revés en el mercado de pases. Mientras crecen los rumores de casamiento con la China Suárez, se conocieron los motivos por los que quedó descartada una de las posibilidades que tenía para regresar al fútbol italiano.

El presente de Mauro Icardi combina novedades tanto en el plano personal como profesional. Mientras sus últimas publicaciones junto a la China Suárez volvieron a despertar rumores de un posible casamiento, el delantero recibió una noticia que complica sus planes para continuar su carrera en Europa.

Después de finalizar su contrato con Galatasaray el pasado 30 de junio, Icardi quedó con el pase en su poder y todavía no encontró un nuevo equipo. Una de las posibilidades que había tomado fuerza era su regreso a Italia para jugar en Lazio, pero finalmente las negociaciones no prosperaron.

Por qué se cayó la llegada de Mauro Icardi a Lazio

El delantero y el club italiano mantuvieron contactos, aunque hubo diferencias que terminaron alejando las posiciones.

Según informó TyC Sports, uno de los puntos que influyó fue el deseo de Icardi de incorporarse a un equipo que disputara la Champions League. Con el correr de las semanas, Lazio avanzó por otra alternativa y finalmente incorporó a Andrea Pinamonti, proveniente del Sassuolo.

Cuando posteriormente volvió a aparecer la posibilidad de sumar al argentino, la situación económica del club ya era diferente: el presupuesto destinado a incorporaciones no permitía avanzar con otra contratación para el ataque.

De esta manera, la posibilidad de que Icardi regresara a la Serie A quedó, al menos por ahora, descartada.

De acuerdo con PrimiciasYa, el delantero continúa analizando diferentes alternativas y, al ser jugador libre, mantiene la posibilidad de negociar con otros clubes pese a que el mercado de pases haya cerrado.

Mauro Icardi sigue sin club tras su salida de Galatasaray

La situación representa un giro importante para un futbolista que tuvo un destacado paso por el fútbol europeo.

Icardi jugó en Sampdoria e Inter antes de pasar por el PSG y posteriormente desembarcar en Turquía. En Galatasaray disputó 134 partidos y convirtió 77 goles, además de transformarse en una de las figuras del equipo.

Ahora, a los 33 años, deberá definir dónde continuará su carrera. Su condición de jugador libre facilita una eventual incorporación porque el club interesado no necesita negociar un pase con otra institución.

Los rumores de casamiento con la China Suárez

La incertidumbre deportiva coincide con un momento de fuertes versiones alrededor de su relación con Eugenia “la China” Suárez.

Durante el último fin de semana, la actriz publicó nuevas imágenes junto a Icardi que despertaron especulaciones. En una de ellas dejó visible un anillo, mientras que otro collage de la pareja fue acompañado por una versión vinculada a bodas de Ordinary, de Alex Warren.

Por ahora, sin embargo, ninguno de los dos confirmó un compromiso ni anunció planes concretos de casamiento. Además, Icardi continúa formalmente casado con Wanda Nara mientras avanza el trámite de divorcio en Italia.

Mientras su vida sentimental vuelve a ocupar las portadas, el desafío inmediato del delantero pasa por otro lado: encontrar un nuevo club y definir dónde continuará su carrera después de su etapa en Turquía.