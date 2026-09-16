Argentina perdió 1-0 con Corea del Sur y quedó eliminada del Mundial Sub 20 Femenino

a Selección Argentina Sub-20 quedó eliminada del Mundial tras caer por la mínima ante Corea del Sur.

La Selección Argentina perdió 1-0 con su par de Corea del Sur y quedó eliminada del Mundial Sub 20 Femenino en los octavos de final.

El equipo conducido por Christian Meloni realizó un gran segundo tiempo y estuvo muy cerca de forzar los penales, pero la clasificación a la próxima fase del certamen que se disputa en Polonia quedó en manos de las asiáticas.

🇦🇷🇰🇷🚨 NO VUELVAN: La Selección Argentina femenina quedó eliminada del Mundial SUB-20 tras perder frente a COREA DEL SUR en octavos.

pic.twitter.com/gXKdDOnpIr September 16, 2026

Yeju Beom fue la autora del único gol del partido en la primera mitad al aprovechar un rechazo corto luego de una buena jugada colectiva.

A pesar de la eliminación, la albiceleste completó su mejor participación histórica en una Copa del Mundo al haber llegado a octavos al igual que en Colombia 2024, aunque en esta ocasión con dos victorias en su haber.

Anteriormente no había logrado superar la fase de grupos en Rusia 2006, Chile 2008 y Japón 2012.

Por su parte, Corea del Sur ahora aguarda por China o Italia en los cuartos de final.