Ecko salió a defender a Omar Varela luego de los dichos de Khea

El productor de trap, reguetón y RKT, Omar Varela fue increpado por el rapero y cantante Khea por las regalías y los créditos en una posible colaboración. El descargo que hizo el joven músico en su contra no es el primero, él viene acusándolo hace años de haberse robado las regalías de temas que realizaron con artistas como Duki e Ysy A, entre muchas otras acusaciones.

Aunque parecía que estaban en mejores términos, pues estaban colaborando en un remix con otros músicos de la escena, el conflicto volvió a desatarse cuando Varela no se presentó a una reunión que tenían pactada. «Me invitas a tu oficina a una reunión con tu manager y no venís. Cag*n, no das la cara porque sabes que sos una mentira viviente y no te la aguantas en frente mío porque sabes las cagadas que te mandaste. Para arreglar las cosas tenés que soltar todo el billete que te robaste” dijo el rapero en una historia de Instagram donde lo etiquetó.

Luego, aclaró que estaban trabajando en el remix de la cancion de Bhavi «Besame» con Ysy A, Milo J y Tiago PZK, pero ya no saldrá por el desacuerdo con Varela. Además, explicó que el productor quería que se lo acreditara en el tema, cuando el no desarrolló esa tarea, sino que (según se especula) solo tuvo un rol empresarial. Desde hace aproximadamente 2 años, Khea le reclama que se quedó él solo con la discográfica y productora Mueva Records, cuando en realidad la fundaron entre ambos.

Ante el escándalo que se desató, el artista Ecko salió a defender a Omar Varela, con quién ha trabajado en múltiples ocasiones. «Yo les puedo asegurar que Omar siempre puso su 100% para que a esta escena crezca, les dio techo, comida millones de veces para que les pague así un desagradecido.» comenzó su descargo el músico.

«A Omar aparte de ser un productor lo considero mi amigo y todos esta manga de desagradecidos no me caben, si hay alguien a quien no se lo pueden contar es a mi. Tengan un poquito mas de memoria, él es responsable que la carrera de muchos hoy en día siga generando ingresos por las canciones de esa época. « agregó el interprete de «Mi cubana».

«Cuando eras wachin se te perdonaban las cosas, porque eras wachin, pero hoy en día que sigas con un pensamiento tan estúpido cuando todos evolucionamos y seguimos en la nuestra, que sigas tirando mierd* para este lado no va» le reclamó a Khea.

¿Qué respondió Omar Varela ante las acusaciones?

Horas después, Omar Varela decidió responderle vía historias de Instagram: “La reunión era entre tu equipo y el mío, no entre vos y yo. Vos me estás reclamando regalías que yo no te tengo que liquidar sino que otra empresa. No me parece justo que me estés difamando porque cada vez que te falta plata me la pedís a mí”.

“Eso ya está hablado y va a salir, y si no sale, no es por culpa mía. Solo pedí que pongan créditos de la canción. Hay gente que solo por bronca quiere manchar y hacer quedar mal a los demás” explicó acerca del esperado «Besame Remix».

Luego de la pelea en redes, Khea se arrepintió de haber expuesto a sus fanáticos a «tanta toxicidad». «Les pido perdón por la toxicidad de hoy, pensándolo en frío es al pedo hacerlos parte a ustedes pero esto es en serio y vengo con las bol*s por el piso con este tema hace años» comenzó el descargo el trapero. Luego agregó: «No me arrepiento de nada de lo que dije porque es la verdad y ya era hora de poner las cosas en su lugar. Gracias por bancar siempre.»