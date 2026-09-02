Escándalo por la fortuna de Tini Stoessel: se filtró cómo dividió su papá el dinero y que porcentaje recibía cada integrante de la familia

El conflicto familiar y económico alrededor de Tini Stoessel no detiene su escalada. Tras la auditoría que expuso la falta de control sobre su patrimonio de 70 millones de dólares, se filtraron los detalles de cómo su padre, Alejandro Stoessel, reorganizó la masa de dinero familiar y las desorbitantes exigencias monetarias que hoy paralizan cualquier intento de paz.

El quiebre entre la diva pop y su entorno es absoluto. Tini tomó la decisión de bloquear telefónicamente a su padre y mantiene una distancia dolorosa con su madre, Mariana Muzlera, a quien no le perdona el alineamiento incondicional con su exmarido.

El reparto de la discordia: cómo quedaron las cuentas tras la enfermedad de su padre

El origen del problema financiero dio un giro dramático hace un par de años, cuando el productor atravesó un delicado cuadro de salud que lo tuvo internado en terapia intensiva. Araíz de esa internación, la disposición de las sociedades y cuentas bancarias se modificó drásticamente para proteger los activos ante una eventual fatalidad.

En caso de que Alejandro Stoessel fallezca, la dueña del 85% del dinero familiar es Mariana Muzlera, mientras que la cantante creadora de la fortuna y su hermano Francisco quedaron relegados a percibir tan solo un 16% cada uno.

Esta estructura fue el detonante para que la artista solicitara la auditoría contable y comenzara a filtrar la carta mediática con la que busca recuperar la autonomía de sus bienes.

Porcentajes en pugna: la negociación «fía y comercial» que dinamitó la relación

Lejos de tratarse como una discusión de sobremesa, las partes negocian a través de abogados como si se tratara de una relación estrictamente de «artista-mánager», sin contemplar el lazo sanguíneo. La brecha para cerrar un acuerdo de división de bienes parece hoy insalvable: