El calvario que vivió Lali Espósito antes de cantar el himno en la final: «Sinceramente pensé…»

Lali Espósito fue la artista elegida para entonar el himno argentino en la final del Mundial de Qatar 2022. En una entrevista para el programa español El hormiguero, la cantante sorprendió al relatar el calvario que vivió desde que se enteró que tendría esa responsabilidad.

«Para mi fue un calvario todo. Yo estaba de jarana en Qatar, estaba de paseo, disfrutando todo y tenía la voz rota porque había estado de fiesta el día anterior. Cuando me llama Pepo y me dice que me querían para cantar el himno, me puse a llorar. Le dije que no podía, que no tenía talento, que no era digna de semejante oportunidad», relató Lali.

«Pasé muchos nervios en la previa– continuó la artista argentina- A las 6 de la tarde estaba corriendo al shopping buscando algo qué ponerme porque no tenía nada. Todo me quedaba largo, lloraba en los probadores y pensé seriamente en cantar desnuda… hasta que compré el vestido a última hora».

«El tono del himno es muy bajo para una mujer y yo desde allá, pidiendo a mis productores una versión con dos tonos arriba. En la prueba me ponen la versión que no era en el tono que había elegido, yo intentando explicar, no me dejaban ensayar otra vez y yo me fui al camarín rezando que me pusieron el track que tenían que poner», explicó.

«Sinceramente salí sin saber qué música me iban a poner. Pensé en mis padres, mis amigos y me dije: «ya fue, lo canto con el corazón«. Por suerte, salió todo bien», cerró la creadora de Disciplina.

.@lalioficial nos cuenta cómo vivió la experiencia de cantar en la final del Mundial de Catar #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/bJPvaJaA2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2023

Lali Espósito interpretó «Muchachos» en modo hincha

En el programa español El Hormiguero le preguntaron a Lali Espósito cómo era la manera correcta de cantar «Muchachos», el hit de la hinchada argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La cantante no lo dudó y aseguró que la canción «no se canta bien» sino «sonriente». «La idea es no vocalizar, sino que no se entienda la letra«, explicó.

Lali Espósito se encuentra en Madrid por el estreno de la tercera temporada de la serie de Netflix Sky Rojo, que se emitirá desde este viernes 13 de enero.