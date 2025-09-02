Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra “En otras palabras”, que estuvieron presentando por todo el país, en medio de la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, director del espectáculo. El escándalo del divorcio exprés quedó atrás y los artistas protagonizaron un intercambio que deja en claro que siguen manteniendo una buena relación.

El sorpresivo cruce entre Nico Vázquez y Gime Accardi tras su divorcio exprés

El escándalo del divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi quedó atrás para ambos actores. En las últimas horas Accardi compartió un video con sus últimas palabras al público en la obra que protagoniza con Andrés Gil y fue Vázquez quien reposteó desde su cuenta el mensaje, en una clara muestra de que mantienen una buena relación pese a terminar como pareja.

Desde la cuenta de la obra “En otras palabras”, que estuvieron presentando por todo el país, compartieron un video de los días de los actores durante la gira teatral: “¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTA GRAN HISTORIA DE AMOR! 🩷” , escribieron.

Entre los comentarios, destacó el de Nico Vázquez que agradeció al equipo y a su audiencia: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”.

Su ex pareja, Gime Accardi le dejó una tierna respuesta, dejando en claro que aún mantienen una buena relación: “El mejor director de mi vida. Gracias por tanto”. La respuesta de Vázquez, director de la obra, no tardó en aparecer, quien le devolvió el gesto destacando su buen trabajo en el escenario: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”.