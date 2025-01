El conmovedor video de la hija de Michael Jackson: «Soy alcohólica y adicta a la heroína»

La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, habló en profundidad sobre la lucha contra las adicciones que lleva a cabo hace cinco años.

“Hola, soy PK (Paris Katherine), alcohólica y adicta a la heroína”, escribió a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram la joven de 26 años, quien grabó un conmovedor video para hablar del tema.

Paris sharing clips from her past to present celebrating a emotional huge milestone in her life 5 yrs sober! She's had been thru so much since she was 11 and being publicly open about her journey isn't easy. pic.twitter.com/OYONZtH3jw