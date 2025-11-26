Explosivo ida y vuelta: Rusherking habló del “ejército de LAM” y Yanina Latorre lo fulminó

Rusherking admitió que está conociendo a alguien y reconoció que le resulta difícil vivir su vida amorosa con naturalidad debido a la exposición mediática que arrastra desde su relación anterior.

Rusherking contó por qué oculta sus citas y el panel lo enfrentó por la China

“Para mí es un momento mucho más privado. Me pasa que salgo y me sacan una foto. Además, me relacionan con eso del ‘ejército de LAM’, siempre están buscándome el quilombo”, expresó el cantante durante una entrevista en un canal de streaming.

Sus declaraciones encendieron rápidamente la mesa de SQP. Uno de los panelistas lo frenó en seco: “Pará ahí, vos saliste con la China. ¿Quién te relaciona con el ejército de LAM?”.

Yanina Latorre, visiblemente molesta, fue aún más directa: “Ni mi abuela ni mi mamá te conocían hasta que saliste con la China”.

El panel insistió en que su nivel de exposición cambió radicalmente desde aquel noviazgo: “Desde que saliste con la China, a la gente le interesa tu vida privada. Es así en todos lados, papi”.

Incluso trajeron a la mesa uno de los momentos más recordados de Eugenia Suárez: “¿Te acordás cuando dijo ‘me fui mundial’?”.

Pese al tenso cruce, Rusherking intentó justificar por qué evita mostrarse públicamente en citas o salidas: “Si salgo a un bar, me van a sacar una foto y va a salir en todos lados”.

