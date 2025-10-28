Papas con cheddar terroríficas en freidora de aire
Una idea magnífica para compartir o picotear solo. La sugerencia es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
papas grandes: 3
aceite: 1 cda.
panceta ahumada: 4 fetas
cebolla de verdeo: 1
salsa de queso cheddar: a gusto
ketchup: opcional
Preparación
Lavar bien las papas y cortar en láminas de 1/2 cm de manera longitudinal. Luego con un cortante de forma de fantasma (si tenés, sino no pasa nada) cortar cada lámina. Ahora, tomar un sorbete de plástico (u otro elemento de corte circular) y realizar dos perforaciones para los ojos y uno más grande para la boca.
Además de papas se pueden utilizar boniatos o calabaza y además se puede probar con otros cortantes o formas. Colocar en un bol y añadir aceite, luego mezclar bien y masajear para que todas queden cubiertas con aceite.
Acomodar sobre las rejillas evitando que se superpongan para lograr un cocción más pareja. En el accesorio de parrilla colocar la panceta sin superponer. Colocar las 3 bandejas dentro de la freidora de aire y elegir el programa de papas fritas (200º C durante 25 minutos).
Cuando hayan pasado 15 minutos, la panceta debería estar lista, retirar y dejar enfriar. Pasado el tiempo retirar las papas y ya están listas para servir.
Colocar un bol chico con ketchup en el centro de un plato y alrededor colocar todas las papas. Añadir salsa de queso cheddar por encima de las papas, luego romper la panceta en trozos y finalmente un poco de cebolla de verdeo picada.
