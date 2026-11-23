Netflix sumó a su catálogo una nueva película que promete conquistar a quienes crecieron con los cuentos de hadas. Se trata de Hermanastras (Steps), una producción animada que presenta una versión completamente diferente de la historia de Cenicienta y cuenta con las voces de Amanda Seyfried y Daniel Radcliffe en su elenco original.

La película se estrenó el viernes 20 de noviembre de 2026 y tiene una duración de apenas una hora y 47 minutos, por lo que se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia entretenida sin dedicar demasiado tiempo frente a la pantalla.

Según informó A24, la propuesta cambia por completo la perspectiva del clásico cuento: esta vez, Cenicienta no es la protagonista principal, sino sus hermanastras, dos personajes que tradicionalmente ocuparon el lugar de las villanas.

De qué trata Hermanastras, la nueva película de Netflix con Amanda Seyfried y Daniel Radcliffe

La historia sigue a Lilith y Margot, las hermanastras de Cenicienta, quienes deberán enfrentar una serie de situaciones inesperadas después de que un hechizo altere el destino del reino.

Lilith está cansada de vivir a la sombra de Cenicienta y de ser considerada una villana. En un intento por cambiar su historia, roba la varita mágica del Hada Madrina y provoca un verdadero desastre durante el baile real.

En medio del caos, su hermana Margot termina convertida en una rana, mientras que el reino queda expuesto a una nueva amenaza.

La situación se complica todavía más cuando aparece Priscilla, una joven obsesionada con los príncipes que aprovecha el desorden para intentar quedarse con el poder.

Para solucionar el problema, Lilith deberá hacer algo que jamás imaginó: unirse a Cenicienta para salvar el reino y recuperar a su hermana.

La aventura incluye criaturas fantásticas, situaciones de humor, persecuciones y una mirada diferente sobre los personajes que durante generaciones fueron considerados buenos o malos.

Amanda Seyfried y Daniel Radcliffe protagonizan una nueva versión de Cenicienta

Uno de los principales atractivos de la película es su elenco de voces originales, integrado por reconocidas figuras de Hollywood.

Amanda Seyfried, conocida por películas como Mamma Mia!, interpreta a Cenicienta, mientras que Daniel Radcliffe, recordado mundialmente por su papel en Harry Potter, presta su voz al príncipe.

El reparto también incluye:

Ali Wong: Lilith, una de las hermanastras.

Lilith, una de las hermanastras. Stephanie Hsu: Margot, la hermana que termina convertida en rana.

Margot, la hermana que termina convertida en rana. Nikki Glaser: Priscilla, la nueva antagonista.

Priscilla, la nueva antagonista. Bette Midler: el Hada Madrina.

el Hada Madrina. Peter Dinklage: Roderick.

Roderick. Young Mazino: Gef, un troll que participa de la aventura.

La película está dirigida por Alyce Tzue y John Ripa, este último vinculado anteriormente con Raya y el último dragón.

Por qué Hermanastras es diferente de otras películas de Cenicienta

A diferencia de las adaptaciones tradicionales, Hermanastras propone contar la historia desde el punto de vista de los personajes que siempre fueron considerados antagonistas.

En lugar de presentar a las hermanastras como figuras malvadas sin matices, la producción explora sus inseguridades, sus diferencias y la relación que mantienen entre ellas.

El conflicto central no gira únicamente alrededor del romance entre Cenicienta y el príncipe, sino también sobre la identidad, los prejuicios y la posibilidad de cambiar.

La película combina comedia, acción, fantasía y una historia sobre los vínculos familiares, con una estética de animación contemporánea.

Además, la banda sonora incluye Someone to Hold, una canción interpretada por Jennie, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK.

Cuándo se estrenó Hermanastras y cuánto dura en Netflix

Hermanastras está disponible en Netflix desde el 20 de noviembre de 2026.

La película tiene una duración de 107 minutos, es decir, una hora y 47 minutos, y forma parte de las nuevas apuestas de animación de la plataforma.

Su propuesta busca atraer tanto a quienes conocen el cuento clásico de Cenicienta como a quienes disfrutan de las historias de aventuras con humor y personajes poco convencionales.

Con Amanda Seyfried, Daniel Radcliffe y un elenco de reconocidas estrellas, Netflix apuesta por darle una nueva vida a uno de los cuentos más famosos del mundo, esta vez desde la mirada de quienes nunca tuvieron la oportunidad de contar su propia versión.