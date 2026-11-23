Una de las películas navideñas más queridas de todos los tiempos prepara su regreso. Mi pobre angelito tendrá una nueva entrega con Macaulay Culkin nuevamente vinculado al personaje de Kevin McCallister, el niño que conquistó al público en 1990 con sus ingeniosas trampas para enfrentar a dos ladrones.

La noticia llega cuando se cumplen 36 años del estreno de la primera película y genera expectativas entre quienes crecieron viendo las aventuras de Kevin durante las fiestas de Navidad.

Según informó Noticias Argentinas, a partir de publicaciones de los medios especializados Variety y Deadline, Disney y 20th Century Studios trabajan en el desarrollo de una nueva película que contará con la participación de Culkin y que buscará recuperar el espíritu de la historia original.

El proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial, pero ya trascendieron detalles sobre la posible trama, los responsables del guion y el inesperado papel que tendría el protagonista.

De qué tratará la nueva película de Mi pobre angelito

La nueva entrega propondría un cambio importante respecto de las películas originales.

Kevin McCallister ya no sería el niño que queda solo en su casa durante Navidad, sino un adulto que debe enfrentar las consecuencias de sus propios errores como padre.

La idea fue presentada por el propio Macaulay Culkin a los ejecutivos de Disney y plantea una historia en la que Kevin es viudo o divorciado y está criando a su hijo.

Absorbido por las responsabilidades laborales, el personaje comienza a descuidar el vínculo familiar.

La situación cambia cuando su hijo decide dejarlo afuera de la casa y prepara una serie de trampas para impedirle el ingreso.

De esta manera, Kevin pasaría a ocupar el lugar que tuvieron los ladrones Harry y Marv en la película de 1990.

La propuesta recuperaría uno de los elementos más recordados de la saga, pero con una perspectiva completamente diferente.

Sin embargo, todavía no se confirmó oficialmente que esta sea la historia definitiva de la nueva producción.

Macaulay Culkin volverá a interpretar a Kevin McCallister

La participación de Macaulay Culkin, de 46 años, es uno de los aspectos que más expectativa genera alrededor del proyecto.

El actor se convirtió en una estrella internacional cuando tenía apenas diez años gracias al éxito de Mi pobre angelito.

Aunque durante mucho tiempo evitó la posibilidad de regresar al personaje, en los últimos años comenzó a mostrarse más abierto a una continuación.

Durante una gira de encuentros con fanáticos, el intérprete explicó que estaría dispuesto a volver si encontraba una historia que realmente justificara el regreso.

Fue entonces cuando compartió la idea de un Kevin adulto que debe reconstruir la relación con su hijo.

Para Culkin, la casa funcionaría como una metáfora del vínculo familiar: el personaje tendría que encontrar la manera de recuperar la confianza de su hijo y volver a acercarse a él.

Quiénes estarán detrás de la nueva película de Mi pobre angelito

El proyecto está en manos de Seth Rogen y Evan Goldberg, dos reconocidos guionistas y productores de Hollywood.

Ambos están vinculados con la productora Point Grey y participaron en películas y series de comedia como Supercool, Buenos vecinos y El estudio.

Según la información difundida, trabajan en el desarrollo del guion junto a Macaulay Culkin.

La propuesta habría comenzado a tomar forma después de una reunión entre el actor y David Greenbaum, responsable de Disney Motion Pictures.

Por el momento, no se anunció quién dirigirá la película ni se confirmó la participación de otros integrantes del elenco original.

La ausencia que marcará el regreso de Mi pobre angelito

La nueva producción también estará atravesada por una ausencia especialmente significativa.

Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin, falleció el 30 de enero de 2026, a los 71 años.

Su personaje fue fundamental en las dos primeras películas, especialmente por la relación con Kevin y los esfuerzos desesperados por regresar a casa durante Navidad.

Chris Columbus, director de las entregas de 1990 y 1992, se refirió a la importancia de O’Hara para el éxito de la saga.

El cineasta manifestó sus reservas sobre la posibilidad de realizar una nueva continuación sin la actriz y destacó que la relación entre madre e hijo constituía el centro emocional de la historia original.

Por ahora, tampoco está confirmada la participación de Columbus en el proyecto.

Cuándo se estrenará la nueva película de Mi pobre angelito

Aunque el desarrollo de la película ya comenzó, Disney todavía no anunció una fecha oficial de estreno ni el inicio del rodaje.

Noticias Argentinas señaló que se especula con un posible lanzamiento hacia fines de 2028, aunque esa fecha no fue confirmada por el estudio.

El equipo creativo todavía debe avanzar con el guion y completar otros compromisos profesionales antes de concentrarse plenamente en la producción.

Por lo tanto, habrá que esperar nuevos anuncios para conocer el título definitivo, el reparto y la fecha de llegada a los cines.

Mi pobre angelito, el clásico navideño que conquistó a varias generaciones

Estrenada el 16 de noviembre de 1990, Mi pobre angelito se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine familiar.

La película cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que accidentalmente queda solo en su casa cuando su familia viaja para celebrar Navidad.

Mientras disfruta de una libertad inesperada, descubre que dos ladrones planean ingresar a la vivienda y decide defenderla utilizando trampas ingeniosas.

El éxito fue tan grande que en 1992 llegó Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, nuevamente protagonizada por Culkin.

Con el paso de los años, la franquicia sumó otras producciones, aunque ninguna volvió a contar con el actor original como protagonista.

Ahora, más de tres décadas después, Kevin McCallister podría regresar a la pantalla grande, pero esta vez enfrentando las trampas que antes él mismo preparaba. Una inversión de roles que busca recuperar la nostalgia de uno de los clásicos indiscutidos de Navidad.