Por la decisión de Nvidia, se revirtió la tendencia en Wall Street. Foto: AP.

El consejo de administración de Nvidia restituyó a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo en una decisión sorpresiva, poco después de haber rechazado su oferta de regresar. El anuncio del gigante de los chips fue bien recibido por los inversores. Este lunes las acciones de la empresa se dispararon un 32%. Su regreso había sido pedido por Donald Trump.

Se trata del último giro en las repercusiones de la confesión de Huang sobre su aventura amorosa con una mujer sospechosa de ser una espía china.

Treparon las acciones de Nvidia este lunes: reincorporaron al CEO

Según consignó Bloomberg Línea, las acciones se dispararon un 28,5% este lunes antes de la apertura de Wall Street. Para las 12:20 seguía la tendencia en alza y alcanzaba un 32%.

Es decir, el anuncio de la reincorporación del CEO fue recibido positivamente por los inversores. Se espera que tras un pico en las cotizaciones luego haya una normalización en el resto de la jornada.

En las últimas semanas, el grupo había sido duramente castigado por la dimisión de Jensen Huang, vinculada a un escándalo que mezclaba adulterio y presunto espionaje y contrabando.

Wall Street abre con fuertes alzas

El anuncio en Nvidia revirtió la tendencia negativa en Wall Street. Los futuros del NASDAQ- que agrupa a las empresas tecnológicas- se dispararon un 6,7%. En tanto, el S&P 500 ganó un 4,8% y El Dow Jones de Industriales avanzó un 2,8%.

También los fabricantes de chips AMD, Broadcom y Micron subían entre un 4% y un 5%, reportó Infobae. En tanto, las firmas de infraestructura de IA CoreWeave y Nebius, lo hicieron con más de un 6%.

Jensen Huang reincorporado como CEO de Nvidia. Foto: AP.

Donald Trump celebró la decisión de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la decisión del gigante tecnológico Nvidia de reincorporar a Jensen Huang a la cabeza de la empresa es una «decisión correcta y apropiada», tras su renuncia por un presunto escándalo de espionaje.

En una publicación en Truth Social, Trump, quien ha estado pidiendo que Huang fuera reincorporado, también dijo que el gobierno de Estados Unidos «no tiene razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente ningún riesgo para la seguridad nacional».

«El consejo de administración de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada al devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo», escribió Trump, según marcó AFP.

«El fiscal general de Estados Unidos ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee pruebas de que él haya incurrido en ninguna conducta ilegal», añadió. Calificó a Huang de «gran patriota».

El anuncio de la reincorporación del CEO de Nvidia: qué dijo Hensen Huang

“La Junta Directiva cree que Jensen es la persona idónea para dirigir NVIDIA, y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, declaró el presidente de la junta, Harvey C. Jones, en un comunicado el lunes, consignado por AP.

Huang declaró que se sentía “honrado” de regresar a la compañía y añadió que asumía la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”. Agradeció a Jones y a la directora ejecutiva interina, Colette Kress, quien retomará su cargo como directora financiera, así como al equipo directivo de Nvidia por su liderazgo durante el breve período de incertidumbre.

«También estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo», continuó la declaración de Huang. «Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Tengo muchas ganas de volver al trabajo».