Alerta Spoiler: Sarah Jessica Parker reveló quién decidió el final de «And Just Like That» y defendió la despedida de Carrie

Sarah Jessica Parker confesó que no disfruta llorar en cámara, pero no pudo evitarlo durante la grabación del último episodio de And Just Like That..., la secuela de Sex and the City que concluyó tras tres temporadas en HBO Max.

El adiós de Carrie Bradshaw: Parker habló del cierre de And Just Like That

“Carrie no es de las que lloran. Es sentimental, pero no melosa. ¡Fue muy difícil!”, expresó la actriz, que interpreta a la icónica columnista de moda y relaciones desde 1998.

El episodio final muestra a Carrie bailando con tul al ritmo de Barry White, un cierre que Parker describió como “feliz”, aunque admitió que todavía procesa la despedida: “No sé qué significa aún, y no estoy segura de que lo sepa por algún tiempo”.

La actriz explicó que la decisión de poner fin a la serie la tomó junto al showrunner Michael Patrick King: “Ahí terminaba la historia. Podríamos haber seguido con escenas fáciles y divertidas, pero habría sido explotador. Sentimos que lo honorable era cerrar ahora”.

Sobre el final de Carrie, sin pareja estable, Parker fue tajante: “Me encantó. Si la encontráramos en 15 años, sería una mujer rica en amistades, cultura y experiencias. Creo que está bien encaminada”.

La serie tuvo altibajos: arrancó con la muerte de Mr. Big, introdujo nuevos personajes que no siempre lograron sostenerse y dividió a la crítica, pero Parker defendió su legado: “Siempre trabajamos duro para contar historias reales. No me importa si algunos la miraban para criticar; lo importante es la conexión significativa que generó con la audiencia”.

Estas declaraciones forman parte de una entrevista realizada por Alexis Soloski para The New York Times, de la cual surgen extractos editados que incluyen reflexiones de Parker sobre el tono de la serie, el destino de Carrie y la representación de nuevos personajes.

Con información de Elpaís.com.uy