Charlotte Caniggia confirmó su reconciliación con Alex: “Ya estamos mejor”

Los mediáticos se reconciliaron tras el tenso viaje a China con Marley.

Redacción

Por Redacción

Alex y Charlotte Caniggia

Charlotte y Alex Caniggia viajaron a China con Marley, a pesar de estar peleados desde que Melody Luz se enfrentó a Mariana Nannis.

Al regresar de su viaje, Charlotte habló en su programa de streaming «Qué tupé» y reveló que ya se amigó con su hermano: “Hoy ya estamos mejor, por suerte».

Charlotte Caniggia, sincera sobre Alex: “Los primeros días fueron heavies, pero lo arreglamos”

«Tuvimos muchos encontronazos durante la grabación (con Marley), soy sincera. Pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano. Los primeros días fueron heavies, porque todo el tiempo discutíamos, él tiraba chistes, yo también, y era como medio una pelea. Era una fiaca estar así pero, después de un par de días, pudimos hablar como adultos y arreglarnos”, contó Charlotte.

“Ya estamos re bien y me pone re contenta, por suerte pudimos hablar los temas que teníamos pendientes y estamos bien. Todavía no nos llamamos. Antes hacíamos videollamadas todo el tiempo, re pesados, y ahora ya no pasa eso. No estamos tan unidos como antes”, sumó la mediática.

Charlotte confesó que siempre invita a Alex y Melody al Caribe para Navidad… ¡pero nunca van! “¡Ojalá algún día se sumen!”, expresó la mediática, dejando abierta la puerta para unas fiestas familiares bajo el sol.


