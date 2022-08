El divertido balance del embajador de Estados Unidos tras conocer Neuquén y Vaca Muerta

Después de su visita a Neuquén, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, publicó un divertido video a modo de balance, en su primera vez en la Patagonia.

«Nuestro viaje a Neuquén fue increíble. Aprendí muchísimo. Subimos a una torre de exploración en Vaca Muerta. Neuquén es una de las provincias que tiene la capacidad de ayudar a proveer energía y alimentar al mundo«, expresó.

«Se puede sentir de manera palpable el crecimiento de la provincia. Así que vamos a marcar a Neuquén en la lista, con mi agradecimiento a todos por un viaje increíble», destacó y la «tachó en el mapa» como la primera que conoce de la Patagonia.

¡Mi primera provincia en la Patagonia! ¡Ya esperando con ganas el próximo destino! / My first province in Patagonia! Looking forward to visiting our next destination! pic.twitter.com/LbIrzOTzVz