Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, juntos en Punta del Este: la foto que alimentó otra vez los rumores

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron vistos en las playas de Punta del Este y avivaron aún más los rumores de romance. Los exjugadores de Gran Hermano participaron de un evento de Gente y compartieron una charla íntima.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se los vio a Marcos y Juli vestidos muy elegantes. Los fanáticos de «Marculi» volvieron a ilusionarse con una relación amorosa entre ambos.

Los rumores de romance crecieron en el medio del reality cuando la joven aún estaba en pareja con Lucca Berdelli. Finalmente luego se separaron.

La foto de Marcos y Julieta que ilusionó a los fanáticos.

«Se reencontraron en el marco del Día de Playa que la revista Gente organizó en Casa de Mar, a orillas de las aguas de José Ignacio con música de la DJ Quimey Toro», detalló el medio al dar a conocer la tapa del verano que también integraron Marta Fort, Angie Landaburu, Lizardo Ponce, Juariu y Cami Mayan.

La vida de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano

Marcos Ginocchio, ganador del último Gran Hermano, decidió mantener un bajo perfil y alejarse de los medios. Con la nueva edición del reality, muchos fanáticos se preguntan por El Primo.

«No quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano… No quiere estar en ningún panel», aseguró en LAM, el programa de América TV, Ángel de Brito, al hablar del presente laboral de Marcos.

Luego de deslizar que próximamente puede llegar a concederle una entrevista, De Brito agregó: “Quiere seguir trabajando como modelo, se está preparando para actuar pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado. No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”.