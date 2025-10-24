El productor de Lourdes Fernández publicó violentos mensajes que serían de Leandro García Gómez

Lourdes Fernández causó preocupación en las últimas horas, luego de que su madre denunciara que se encuentra desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre. A raíz de ello, la policía se presentó en el domicilio de la ex pareja de la cantante, pero este impidió el ingreso a su vivienda.

A lo largo de la tarde de ayer, surgieron distintas versiones señalando que la ex pareja de Lourdes ejerció violencia física hacia la cantante, e incluso una amiga de ella lo denunció en Tribunales.

Capturas explosivas: el productor de Lourdes publicó mensajes que habrían sido enviados desde su celular

Gustavo De Brito, productor y amigo de la cantante, publicó unas capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con el número de celular de Lourdes, pero que sería en realidad Leandro García Gómez.

El productor advirtió que debido a la delicada situación ocurrida con la integrante de Bandana, decidió hacer públicas las capturas donde se comunica de manera amenazante y compartiendo un supuesto video íntimo de la cantante.

“Buenos días! Debido a lo sucedido con Lourdes me siento con la obligación de subir en la siguiente historia mensajes que me envió hace un tiempo su ex pareja haciéndose pasar por ella desde su celular. Las llamadas son pidiéndome droga para ella, y el vídeo es un presunto video íntimo de Lourdes”, expresó haciendo publicas las capturas.

Y detalló: “Cuando sucedió se lo envié a ella y a su amiga. Todo este hostigamiento de Llamadas y mensajes fueron día de semana a la madrugada en reiteradas oportunidades”

En el collage de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la persona con el número de teléfono de Lourdes se refiere hacia el productor como “infiel”, “imbécil”, y amenazándolo con “romperle una botella en la cabeza”.