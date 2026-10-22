El emotivo homenaje de Eduardo Feinmann al Negro González Oro: “Difícil hablar de vos en pasado”

Los Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a Oscar “Negro” González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina. A casi un mes de su fallecimiento, la ceremonia reunió recuerdos, palabras de afecto y un video que repasó su extensa trayectoria.

El reconocimiento se realizó durante la gala del miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, donde las principales figuras de la radio se reunieron para celebrar una nueva edición de los premios organizados por APTRA.

El encargado de presentar el homenaje fue Eduardo Feinmann, quien mantuvo una estrecha relación profesional y personal con González Oro durante más de una década.

Según informó Agencia Noticias Argentinas (NA), el periodista recordó los años compartidos con su colega y destacó la pasión con la que vivía su profesión.

Eduardo Feinmann recordó sus 16 años junto al Negro González Oro

Al subir al escenario, Eduardo Feinmann reconoció que no había sido sencillo preparar unas palabras para despedir a quien consideraba mucho más que un compañero de trabajo.

El periodista contó que la propuesta del homenaje había surgido de una conversación con Daniel Hadad y que inmediatamente pensó en todos los momentos que habían compartido.

“Estuvimos juntos 16 años. Durante cinco horas todos los días”, recordó Feinmann, visiblemente conmovido.

A lo largo de ese tiempo, ambos construyeron un vínculo que trascendió el estudio de radio. Compartieron celebraciones, momentos difíciles y una rutina cotidiana que los convirtió en parte de la vida del otro.

El conductor también destacó que González Oro tenía una personalidad imposible de ignorar.

“Te podía gustar o no, odiarlo o amarlo, no había un término medio, pero nunca pasaba desapercibido”, expresó.

La frase de Eduardo Feinmann que emocionó en los Martín Fierro de Radio

Durante su intervención, Feinmann puso especial énfasis en aquello que distinguía al Negro González Oro: su voz y su manera de comunicarse con los oyentes.

Para el periodista, había algo en su compañero que iba mucho más allá de la conducción de un programa.

“La voz de Oro es inconfundible”, aseguró, al recordar que incluso algunas canciones quedaron asociadas para siempre con su estilo radial.

Antes de dar paso al video homenaje, Feinmann decidió hablarle directamente a su colega.

“Negro, querido, te vamos a recordar con mucho cariño. Difícil es hablar de vos en pasado. Gracias”, expresó.

Sus palabras dieron lugar a uno de los momentos más sensibles de la ceremonia, mientras los presentes acompañaban el recuerdo de una figura que marcó una época en los medios argentinos.

“Yo no elegí la radio, la radio me eligió a mí”: el video que recordó a González Oro

Después del discurso de Feinmann, se proyectó un video dedicado a la trayectoria del histórico conductor.

El material comenzó con una frase del propio Oscar González Oro, que resumía la relación que mantuvo durante décadas con su profesión:

“Yo no elegí la radio, la radio me eligió a mí”.

La declaración, que el periodista había utilizado en distintas oportunidades para describir sus comienzos, volvió a escucharse en la ceremonia como una síntesis de su vocación.

El video recuperó imágenes de archivo y momentos de su carrera, especialmente de su etapa al frente de El oro y el moro, uno de los programas que lo convirtió en una figura central de la radio argentina.

El homenaje terminó con un prolongado aplauso de los presentes. Entre las figuras que se mostraron emocionadas estuvieron Baby Etchecopar y Daniel Hadad, mientras varios invitados se pusieron de pie para acompañar el reconocimiento.

El legado del Negro González Oro en la radio argentina

Oscar González Oro falleció el 25 de septiembre de 2026, a los 74 años, dejando una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la comunicación.

Su estilo combinaba entrevistas, información, música y conversaciones directas con los oyentes. Con una voz característica y una personalidad fuerte, consiguió construir una relación cercana con distintas generaciones de argentinos.

Uno de sus períodos más recordados fue su paso por Radio 10, donde condujo durante años El oro y el moro y se consolidó como una de las principales figuras de la AM.

También trabajó en otras emisoras, entre ellas Radio Del Plata, La Red y Radio Rivadavia.

Durante su carrera recibió reconocimientos y protagonizó momentos que quedaron en la memoria de la radiofonía nacional.

El homenaje de los Martín Fierro de Radio 2026 buscó recuperar esa huella, pero también recordar al compañero y amigo detrás del micrófono.

Las palabras de Eduardo Feinmann y la voz del propio González Oro dejaron una imagen que resumió el espíritu de la noche: la de un hombre que hizo de la radio una parte inseparable de su vida.