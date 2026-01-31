La escena de Mi pobre angelito que hizo eterna a Catherine O’Hara: cuando descubre que Kevin no está

Hay escenas que atraviesan décadas y siguen intactas en la memoria colectiva. Una de ellas es, sin dudas, el momento en el que Kate McCallister, interpretada por Catherine O’Hara, se despierta sobresaltada en un hotel de París y comprende, en cuestión de segundos, que su hijo Kevin quedó solo en su casa.

La secuencia ocurre a pocos minutos del inicio de Mi pobre angelito (Home Alone, 1990) y se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine familiar. En apenas unos planos, la actriz logra condensar culpa, terror, amor y desesperación, sin necesidad de grandes diálogos.

El grito que quedó en la historia del cine

El instante clave llega cuando Kate, todavía en la cama, repasa mentalmente la rutina de la mañana anterior y, de pronto, abre los ojos con horror. La cámara se acerca, el sonido se corta y O’Hara lanza el grito que quedó grabado para siempre:

“¡Kevin!”

Ese segundo fue cuidadosamente construido por el director Chris Columbus, quien buscaba una reacción auténtica y visceral. Según revelaron integrantes del equipo en entrevistas posteriores, Catherine O’Hara improvisó parte del gesto y la intensidad del grito, algo que sorprendió incluso al propio Macaulay Culkin cuando vio la escena terminada.

Así logró hacer la escena para que parezca real

Lejos de exagerar, O’Hara eligió una interpretación contenida y profundamente realista: la escena no está acompañada por música épica, no hay llanto inmediato ni gestos desmedidos. Todo ocurre en su rostro y en su cuerpo, que pasan de la confusión al pánico en cuestión de segundos. Esa decisión actoral resultó clave para que el público conectara de manera inmediata y emocional con la historia desde el comienzo.

Un personaje materno inolvidable

Kate McCallister se transformó en uno de los personajes maternos más recordados del cine de los años 90. No es una madre perfecta, sino una mujer desbordada por la logística familiar, el cansancio y el caos previo a las fiestas. Precisamente por eso, el error resulta creíble y humano.

O’Hara retomó el papel en Mi pobre angelito 2, consolidando una figura que, aun con apariciones breves, se volvió central para la saga.

El legado de una escena eterna

Con el paso del tiempo, esa secuencia inicial fue analizada por críticos y cinéfilos como un ejemplo de economía narrativa y actuación precisa. En menos de un minuto, el espectador entiende el conflicto principal de la película y se involucra emocionalmente con el destino del niño.

Décadas después, la imagen de Catherine O’Hara despertando sobresaltada y gritando el nombre de su hijo sigue siendo una de las postales más reconocibles del cine navideño y uno de los momentos que mejor resumen el talento y la sensibilidad de una actriz que dejó huella en varias generaciones.