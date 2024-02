El encuentro en Miami que tuvieron un exjugador de la selección argentina y Nicki Nicole

La cantante rosarina, Nicki Nicole esta atravesando un duro momento luego de terminar su relación con el cantante mexicano Peso Pluma. La pareja terminó luego de que se difundiera en las redes un vídeo del intérprete de corridos tumbados con otra mujer en un casino en Las Vegas.

Más allá del duro momento que esta atravesando Nicki continuó con los shows programados para su gira. Pasó por La Paz, Bolivia y luego por Miami, en Estados Unidos. Próximamente también visitará España con 3 fechas programadas.

En su paso por Miami la cantante de Rosario tuvo la visita de su amigo Bizarrap, quién fue a ver su show. Pero Gonzalo Conde no fue el único que la visitó, su ídolo, ex jugador de la selección y de Newells, Maxi Rodríguez también fue a ver su recital.

El exfutbolista subió fotos tanto con Nicki como con «El Biza» en su cuenta de Instagram. «Que lindo verte @nickinicole» escribió Rodríguez en la foto que compartió con la cantante. Mientras que ella subió la foto en sus historias y escribió «Gracias por venir al show genio».

La artista es hincha de Newells y fue a ver el partido contra Estudiantes de la Plata por la Copa de la Liga junto con su, por entonces, novio Peso Pluma. “¡Qué lindo es tenerte en casa, Nicky! Bienvenida, leprosa” escribieron desde la cuenta de Twitter del club en aquella ocasión, junto con una foto de Nicki.

El descargo de Nicki tras la infidelidad de Peso Pluma

Luego de que se difundiera por las redes un vídeo donde se lo ve a Hassan Laija, Peso Pluma, entrando a un casino en Las Vegas con una misteriosa mujer de la mano la cantante informó en las redes que se había terminado su relación con el mexicano.

«Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuenta y no hay respeto yo de ahí me voy. Yo ahí no me quedo», comentó y agregó «con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar.»

Por su parte, el intérprete de corridos tumbados no aclaró nada acerca de la infidelidad ni la separación de Nicki.